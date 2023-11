Leonardo Cifelli confirmó que será secretario de Cultura: "Conmigo van a trabajar todos, sean K o no K"

En medio de las confirmaciones y trascendidos por el futuro gabinete del presidente electo Javier Milei, el productor teatral Leonardo Cifelli aseguró este viernes 24 de noviembre que será secretario de Cultura de la Nación desde el 10 de diciembre próximo. Además, adelantó cómo será el vínculo con la comunidad artística: “Conmigo van a trabajar todos, sean K o no K”.

"Voy a ser el secretario de Cultura y ya estoy trabajando en el armado del equipo", dijo en diálogo con el canal de noticias TN, al tiempo que anunció que habrá recortes en la estructura de la cartera en “un 30-35% menos”.

"Ya de pasar de ser Ministerio a Secretaría ya hay un recorte, porque es un Ministerio con cuatro Secretarías y un montón de ravioles, que se le dicen", planteó Cifelli sobre el ministerio que actualmente dirige Tristán Bauer. Sin embargo, al ser consultado respecto de si habrá reducción de personal, aclaró que se trata de un recorte “en estructura” y que a la gente “la podemos reacomodar en distintas áreas".

Leonardo Cifelli, Javier Milei y Karina Milei.

Quién es Leonardo Cifelli, el productor teatral elegido por Javier Milei como secretario de Cultura

En esa línea, planteó que el presupuesto que tiene el área de Cultura “no es muy abultado”. “Por comentarios de allegados a Javier (Milei), dijeron que no es un presupuesto que influya mucho en el total del presupuesto nacional", dijo respecto de los ajustes que adelantó implementará el líder de La Libertad Avanza para cuando asuma al frente del gobierno.

El futuro funcionario aclaró que con la comunidad artística buscará tener un buen vínculo más allá de su posición política y explicó: "Yo cumplo 53 años y trabajo en el medio desde los 17. Nunca hice otra cosa, a la mayoría los conozco a todos”. Más adelante, el gestor cultural amplió: “Conmigo van a trabajar todos, sean k o no k”.

Gabinete de Javier Milei: ya hay nombres de siete ministros y seis secretarios

En relación a las contrataciones, adelantó que bajo su gestión “no vamos a contratar artistas por el triple de lo que se paga”, algo que, según dijo, “en algunos casos sí pasa”, al señalar un caso que un artista que en La Rioja “le pagaron 30 millones y en el conurbano cobró 10", aunque no reveló de quién se trataría.

"Porque vengan al Estado no significa que pueden cobrar tres veces más", remarcó el ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las ideas que ya proyecta para su gestión, planteó una propuesta referida al Teatro Cervantes: “Una de las cosas que quiero hacer en el Teatro Cervantes es no comprar ninguna obra del extranjero y darle trabajo a la gente de acá que no tiene trabajo, aunque no sean tan conocidos”.

AG / Gi