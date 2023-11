Milei y los compadres que tratan de ubicar funcionarios en su gabinete

Milei compadre. El término latino compăter llegó a nuestro idioma como compadre. El compadre de un individuo generalmente es el padrino de su hijo. Por otro lado, también se llama compadre o se le dice compadre a un amigo, más allá de la existencia, o no, de un vínculo de parentesco.

Hoy Milei tiene algunos compadres que se están amontonando en la puerta del Hotel Libertador para tratar de "colocar" miembros en un futuro gabinete, para tener acceso a un gobierno que pinta desconocido e incierto.

El staff del gobierno que se está perfilando para asumir el 10 de diciembre, puede ser tan novedoso y sorpresivo que una vez conformado, en la planilla definitiva, sorprenda al mismísimo Javier Milei.

Durante toda la vida política de Javier Milei, descontábamos que él sería el "ministro de Economía" y lo acompañaría un equipo de colegas propios Liberales, o libertarios, consustanciados, ensamblados y pulidos en su ideología y pensamiento, tratándose Milei de un candidato que hacía de su campaña eje en su pasado de economista exitoso. Otro de los ejes por ellos declarados en su campaña, daba como un plus y fortaleza que seguridad y defensa quedaba en manos de Victoria Villaruel.

Nada de eso estaría sucediendo. Parece que el ex arquero de las inferiores de Chacarita. "Entre los 13 y los 14 años, aparece en el arco de las inferiores del club tal como es en la vida, se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei". Así lo pintó un ex compañero del funebrero, Gabriel Bonomi.

Encuesta Nacional: el 53 % quiere que Javier Milei haga un "ajuste moderado"

La vida política lo lleva al arco nuevamente. Recordando que las reglas básicas de un arquero son que debe conocer el entorno, el equipo, el club y fundamentalmente el nivel de la competición, además de poseer buena técnica, capacidad de juego, ubicaciones, anticipación y reflejos.

A 5 días de la elección a la búsqueda de “compadres” que lo ayuden a formar un equipo competitivo, ya con señales a Mauricio Macri, Juan Schiaretti y algún sector del Pro, del peronismo y también sumando un pequeño lazo sindical con Luis Barrionuevo, que ahora los vuelve a unir el triunfo, intenta armar su dream team.

En general los primeros equipos de gobierno son conocidos como fusibles y de ajustes internos para ver como realizan la convivencia y la integración a un equipo, por eso muchos hombres de juntos por el cambio e independientes con intenciones de colaborar prefieren esperar la primera vuelta de calesita y tantear si el arquero es eficiente en su misión de atajar penales. Fuentes cercanas a La Libertad Avanza comentan que más que fisura hay rupturas dentro del grupo inicial, inclusive se está poniendo en el centro de la escena a “el Jefe” Karina Milei por su intromisión y destrato a algunas personas.

Milei: "Yo soy un menemista, en eso me distingo de Macri, que es más 'gorila'"

Hoy las luces del centro le brillan parcial y grandilocuentemente con los saludos de Trump, el Papa Francisco entre los jefes de estado que le han hecho llegar sus saludos, pero eso no indica que su ceremonia de asunción estará colmada de mandatarios importantes.

Veremos cómo actúan los compadres de este nuevo ensamblado gobierno, sigue la ansiedad de muchos propios y las críticas de los otros, por eso hoy en el run run de los pasillos del poder tanto del lado de la oposición y algunos propios empezar a corear la futbolística frase Milei Compadre…

"Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie", fue la célebre frase de Carlos Menem.