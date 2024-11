Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner y a "sus ideas estatistas": "En 2027 vamos a ser reelectos"

Este martes el Jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió a los cuestionamientos de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia el modelo económico y político del gobierno de Javier Milei. En entrevista con radio La Red, el funcionario apuntó a sus "ideas estatistas" y confrontó con fuerza el legado de los gobiernos kirchneristas. Francos destacó la convicción del gobierno en sus políticas de mercado y anticipó un largo recorrido para la administración de Milei.

"El 9 de diciembre del 2027 será el último día del primer gobierno de Javier Milei y seguramente habrá sido reelecto en función de los resultados económicos, así que, que se quede tranquila Cristina Fernández", señaló Francos, en alusión a los logros que espera alcanzar en materia económica para consolidar la administración de Milei y a los dichos de Cristina sobre que las políticas de Milei son como un yogurth y “tienen fecha de vencimiento”.

Al ser consultado sobre si esta confrontación con Fernández de Kirchner responde a una estrategia de campaña, Francos aclaró que no es una cuestión de elección. "Nosotros no elegimos quién va a estar enfrente, la realidad política es la que hizo que Cristina sea la próxima presidenta del Partido Justicialista", respondió, y puntualizó que es el contexto político actual el que coloca a la ex presidenta como líder de la oposición dentro del peronismo.

En este sentido, Francos, reveló que tener a Cristina Fernández de Kirchner como opositora resulta conveniente para la gestión de Milei, ya que representa un modelo con el que el oficialismo se siente cómodo para confrontar. "Es más fácil confrontar ideas de un modelo estatista, populista como hemos visto en los últimos 20 años en la Argentina, así que ojalá pueda hacerse", aseguró el Jefe de Gabinete.

A pocas horas de que el INDEC revele la cifra de octubre, el funcionario se mostró esperanzado con que la cifra sea menor al 3%. "Creemos que hubo una caída desde la última medición," comentó el funcionario con un aire de cautela en cada palabra. "No sé siquiera si empezará con un 2 o con un 3. La verdad, es difícil preverlo." Sin embargo, luego de una pausa, matizó con un destello de optimismo y afirmó que su apuesta personal era que la cifra rondara en torno al 2%.

Cabe recordar que septiembre ya mostró una notable disminución en comparación con agosto, pasando del 4,2% al 3,5%. Como referencia para la inflación nacional, está el índice de la Ciudad, que se publica algunos días antes y que en octubre también mostró una baja significativa respecto a septiembre, al descender del 4% al 3,2%, dejando definitivamente atrás el inesperado 5,1% de julio.

"El gran ordenador de la política económica es el equilibrio fiscal y la desregulación, liberar las fuerzas productivas de la Argentina", señaló Francos respecto a la gestión del Ejecutivo.

Los roces con Mauricio Macri

En una nueva alusión a las críticas del expresidente Mauricio Macri, quien en repetidas ocasiones afirmó que el gobierno de Javier Milei tiene una “deficiencia en la gestión”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo referencia a las diferencias entre la administración libertaria y el líder del PRO, y reconoció que “les molestaban las críticas”.

“Mauricio Macri siempre apoyó los lineamientos del Presidente y construyó una excelente relación. A veces, tanto a nivel personal como dentro del gobierno, nos incomodaban sus comentarios sobre la falta de gestión, pero él tiene derecho a su opinión”, señaló el funcionario.

Además, Francos se despegó de las opiniones del expresidente y consideró que la gestión del gobierno de Milei “dio resultados y muestras de éxito en todos los órdenes”. “Hay un equipo que obtiene grandes logros en las distintas áreas”, destacó.

El conflicto del Gobierno con Aerolíneas Argentinas

Francos habló además sobre el conflicto entre el gobierno y los gremios aeronáuticos, que tras una reunión de más de nueve horas decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes, ya que el sindicato de pilotos no quiso firmar.

Las autoridades de Aerolíneas Argentinas buscaron que los tres gremios que aún no firmaron la nueva paritaria cedan algunos beneficios para alcanzar un acuerdo y hacer más eficiente a la compañía. Si esto no sucede, la aerolínea de bandera presentaría el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE).

"Las conversaciones están avanzando. Ayer se suspendieron tarde, pero hubo bastante progreso y con el gremio de pilotos seguimos dialogando. Este es el problema de tener tantos gremios: las negociaciones se vuelven más complejas", comentó Francos. Además, agregó: "El Gobierno sigue con la idea de privatización, no creo que haya objeciones en esto por parte de los gremios. No queremos que los recursos de todos los argentinos sostengan el déficit de la aerolínea. La idea de privatizar sigue firme, aunque los convenios colectivos también son importantes para todos".

