El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió este domingo 10 de noviembre al exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, quien acusó a la administración libertaria de Javier Milei de "vender mentiras" y contar "una película que no está ocurriendo".

"Venden muchas mentiras. Yo lo veo en el plano de la economía. Cuentan la información que ya no es vender humo, es tergiversar", sostuvo Guzmán en un reportaje difundido este fin de semana. El exministro admitió que "era necesario equilibrar las cuentas públicas", pero sostuvo que el ajuste libertario "fue de carácter profundamente regresivo" y provocó "un deterioro muy fuerte del tejido social y productivo".

Francos no se guardó la respuesta. "Dice cosas que son inentendibles, como si él estuviera libre de cualquier culpa de lo que fue la gestión del gobierno en el que participó como ministro. Guzmán dejó un país con una complejidad económica", lanzó el funcionario en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+).

El exministro del Interior le restó importancia a las declaraciones del extitular del Palacio de Hacienda y aseguró que este debió abandonar su cargo en julio de 2022, momento en el que fue reemplazado por Silvina Batakis, "ya que no podía manejar más la situación económica que tenía delante".

"Quiero recordar estos números porque son muy importantes. Teníamos 5% de déficit fiscal, sumado al 10% del Banco Central. Hablamos de 15% del PBI de déficit. Cinco veces lo que admite como límite la Unión Europea. ¿Y el ministro Guzmán acusa al Gobierno de decir mentiras, de contarle a la gente algo que no está sucediendo?", cuestionó.

El funcionario, en relación a las críticas recibidas, lanzó: "Las cosas que están ocurriendo están a la vista. La eliminación del déficit es un hecho fáctico. Él fue impotente para realizarlo. Más aún. Estuvo dos años y algo como funcionario. En 11 meses, nosotros solucionamos todo los problemas que él no pudo solucionar".

"La realidad es la realidad. No hay mentiras. Lo que se ve es lo que es", aseveró el jefe de Gabinete, quien expresó que siente indignación cuando "se habla sin fundamento" y especuló: "Me genera mucha duda por qué lo hace. Creo que como en el peronismo le faltan liderazgos nuevos, por ahí Guzmán se está apuntando a liderar ese espacio".

Sobre la confrontación con la expresidenta Cristina Kirchner, y si es que fortalece al presidente libertario, Francos sostuvo que "le viene bien ya que se trata de pelear con alguien que le fue muy mal en términos de resultados fiscales", finalizando con las críticas hacia el economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata.

"Hay que ver lo que sucedió desde que llegamos ¿La gente está bien? No. El Gobierno lo sabe. Sabe que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Lo vemos perfectamente. Pero también está la otra cuestión. Antes la gente veía que la inflación venía creciendo todos los meses", añadió luego sobre la situación actual del país.

En relación a la situación "compleja" que afrontan los argentinos, concluyó: "Es cierto que recibían aumentos de sus ingresos pero era porque el gobierno anterior emitía papelitos. Eso llevaba a una constante escalada de precios y salarios que terminaba en desastre, y era una preocupación permanente para la gente. Esa preocupación hoy no está".

