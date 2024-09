El exministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para debatir sobre los “problemas” del préstamo tomado en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Se usó para financiar la salida de los capitales especulativos de la Argentina”, acusó. Esto se da en el marco de un cuestionamiento de los análisis de sostenibilidad de deuda que hizo junto al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

A través de su cuenta de X (extwitter), el economista mencionó: “Me reuní con directores del FMI y del Banco Mundial para discutir los problemas en los análisis de sostenibilidad de deuda del organismo, herramienta que en 2018 permitió que a Argentina se le otorgara el préstamo más grande de la historia, y que se usase para propósitos que violan las reglas del propio Fondo”.

En este sentido, Guzmán adjuntó un paper sobre la práctica de los análisis de sostenibilidad de deuda que realizó junto a Stiglitz, un reconocido economista estadounidense que en 2001 recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, mal conocido como Premio Nobel de Economía. Allí, le dedicaron un apartado al caso argentino, donde detallaron los problemas ocasionados por los préstamos del FMI.

Guzmán sobre el préstamo del 2018: "Financió la salida de capitales especulativos"

En el posteo, el exministro de Economía adjuntó un video donde explicó los pormenores del encuentro y los temas de los que se debatieron, entre ellos, el préstamo que el FMI le otorgó a la Argentina en el año 2018 y los planes del Gobierno de Javier Milei de pedir más dinero al organismo internacional.

“Hoy nos reunimos en el Fondo Monetario Internacional con los directores del FMI y del Banco Mundial para discutir un trabajo sobre un tema que es clave para la estabilidad económica del mundo y la estabilidad de los países que tienen problemas de deuda”, comenzó diciendo en la filmación.

Según explicó, el tema de crucial importancia es “la práctica de los análisis de sostenibilidad de deuda”. En esta línea, afirmó que esto se debe a que “cuando el FMI presta puede ocurrir que preste para motivos que son siempre malos. Eso termina desestabilizando las sociedades”.

“Se supone que cuando presta, los países tienen que ser capaces de poder repagar esa deuda. Lo común o algo que viene pasando es que a veces se hacen préstamos que no deberían ocurrir y no se reestructuren deudas que se deberían reestructurar. Así, el dinero de los préstamos del FMI se usa para lo que no se tiene que usar”, explicó.

De esta manera, citó al caso de Argentina: “Esto fue un enorme problema en el préstamo que el FMI le dio al país en el año 2018. La forma en la que se hizo ese análisis de la sostenibilidad de la deuda permitió que se prestase dinero que después se usó para financiar la salida de los capitales especulativos de la Argentina y para pagar deudas que tendrían que haber sido reestructuradas”.

Asimismo, enfatizó en que este tema “sigue siendo importante” debido a que “el Gobierno de Milei ya anunció que está pidiéndole más dinero al Fondo Monetario Internacional”. Y disparó: “Dinero mal usado significa menos oportunidades para las argentinas y los argentinos”.

Sobre esa base, concluyó: “Es muy importante mirar muy de cerca esos análisis para que no vuelva a darse situaciones como la que ocurrió en Argentina en el 2018, para que después no quedemos atrapados en situaciones de deudas insostenibles”.

