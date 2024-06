El Banco Mundial empeoró su pronóstico: el PBI de Argentina caerá hasta el 3,5% en 2024

El Banco Mundial (BM) empeoró el pronóstico para la Argentina en los resultados de su informe de actualización de previsiones globales. En concreto el ente multilateral agravó sus estimaciones para la economía local en los meses que restan del año 2024: proyectó que la economía argentina sufrirá una caída del -3,5% este año debido al fuerte proceso de recesión y freno de la actividad que atraviesa el país.

En su reporte la entidad analizó la situación económica de América Latina, y sobre la situación local, si bien destacó algunas de las políticas impulsadas por el por el Gobierno de Javier Milei, también advirtió un caída más profunda. Puntualmente para la Argentina representa un desplome por arriba de los seis puntos, teniendo en cuenta el estimado anterior, cuando el organismo en su reporte de Perspectivas Económicas Mundiales había proyectado un crecimiento del 2,7% en el PBI local.

Cabe recordar que el organismo modificó sus estimaciones respecto de la economía argentina. Las expectativas del BM en su primer informe publicado en enero de este año, recién habiendo asumido Milei el mando presidencial, daba cuenta de un crecimiento estimado del 2,7% en la economía del país. Sin embargo, algunos meses más tarde, el informe de abril revisó los pronósticos del organismo y advirtió de una caída del 2,8% del PBI, un desplome que ahora se profundiza trepando la cifra negativa hasta el 3,5% de caída en el crecimiento de la economía.

Marcada revisión bajista

Por consiguiente, el BM estima que este año la economía argentina reflejará los efectos de otra fuerte contracción durante los meses próximos, que agravarán los problemas estructurales que trae de base. En Argentina “se espera que las medidas de política fiscal y monetaria necesarias para corregir los desequilibrios crónicos provoquen una contracción temporal”. Y agregó el informe: “Se prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe (ALC) se desacelere del 2,2 por ciento en 2023 al 1,8 en 2024 (tras el pico de las tasas de interés en 2023) antes de repuntar hasta el 2,7 por ciento en 2025″, detalló.

En términos del PBI, “el crecimiento para 2024 se ha revisado a la baja en 0,5 puntos porcentuales desde enero en la región, debido principalmente a la reducción de las exportaciones regionales y a un marcado deterioro de las perspectivas a corto plazo para Argentina”, detallo el reporte.

“El pronóstico ha sido actualizado a la baja básicamente por la marcada revisión bajista de Argentina, que esperamos que se contraiga este año antes de volver a retomar el crecimiento el próximo año”, precisó el informe del Banco Mundial. Asimismo, detalló: “Argentina ha experimentado aumentos significativos en la inflación mensual a comienzos de 2024 y ahora está mostrando señales de relajamiento, tanto de la inflación como de las perspectivas inflacionarias”.

El visto bueno a Milei y la inflación

Además el BM destacó sobre la inflación que “se espera que siga siendo elevada este año, aunque disminuyendo a un ritmo rápido", profundizando el proceso de desaceleración que inició los últimos meses. "La Argentina es la excepción en la región, con una inflación que se mantiene por encima del 200% interanual, reflejo de la significativa depreciación reciente de la moneda y de los ajustes al alza de los precios regulados", precisó el informe.

Pese al empeoramiento en el pronóstico del organismo multilateral respecto del crecimiento económico esperable para la Argentina durante lo que resta del año, tuvo su reconocimiento a lo hecho por Milei. “Está tratando de hacer frente a los importantes retos económicos del país con un nuevo enfoque político basado en parte en la consolidación fiscal y el reajuste de los precios relativos, incluido el tipo de cambio", destacó.

Objetivos para el repunte en el 2025

No obstante, la caída al parecer no será eterna, porque en el mismo informe se destaca un posible inicio de recuperación hacia el 2025. En ese sentido, el ente proyectó un crecimiento del 5% del PBI, en caso que el Gobierno de Milei y su equipo económico implementen las necesarias políticas tendientes a poner freno a la inflación y logre controlar los desequilibrios económicos.

En ese marco, el Banco Mundial remarcó: “Se espera que la actividad económica se consolide en 2025 a medida que se aborden los desequilibrios macroeconómicos, se eliminen nuevas distorsiones del mercado y se controle la inflación”, señalan.

Este informe del Banco Mundial que vaticinó un desplome del 3,5% en el PBI de Argentina para el 2024, fue citado por Guillermo Moreno, referente del partido Principios y Valores y exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner. Lo hizo con un duro y directo comentario en sus redes sociales: “Y hasta el -5/6% (de caída del PBI) no van a parar de modificar el pronóstico. No hay plan. No hay conducción. Son anarquistas”.

Caída en la recaudación: IVA y Bienes Personales

"Luego de 8 meses consecutivos de caída real interanual, en mayo de 2024 la recaudación tributaria nacional habría subido un 10% real interanual. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la suba sería del 8%", precisó el economista y titular del IARAF, Nadin Argañaraz. “La recaudación que más habría aumentado en términos reales sería el impuesto PAIS con un 251,4%, seguida por Ganancias con el 80% y, en tercer lugar, los derechos de exportación con el 11%”, explicó el economista.

Si bien, estos 3 impuestos habrían revertido en mayo el sostenido desplome de la recaudación tributaria, llevando los ingresos totales a $ 13.379.446, gran parte se explicó por la recaudación de Ganancias. No obstante, en el acumulado de ingresos tributarios para el periodo de enero a mayo, arrojó un total de $ 44.718.920, es decir, un 258,9% más. Sin embargo, esa recaudación continúa perdiendo contra la inflación acumulada en lo que va del año, si se consideran los datos de FIEL, que revelan que el IPC de mayo fue de 4,8% con un acumulado anual de 300,7%.

Para el director de FIEL, el plan de Milei se parece más al de Martínez de Hoz que al de Menem

Asimismo, el derrumbe de la actividad económica lleva al desplome del consumo y con el ello la caída en la recaudación impositiva reflejada en la caída del IVA. Entre las recaudaciones que mayor caída tuvieron en mayo de 2024, por impacto directo de la recesión en la actividad económica están los ingresos por el impuesto Bienes Personales, que reflejó una caída del 78,1% real interanual, seguido por Internos coparticipados con el 37,5% y el Impuesto al cheque con el 24,7%, apuntó el economista del IARAF.

Precisamente, en respecto del Impuesto al Valor Agregado Neto, se recaudaron ingresos por un total de $ 3.097.296 millones, lo que representó una variación interanual de 204,2%. Sin embargo, en términos reales el IVA neto reveló una caída del 22%. Este dato, indica claramente que la actividad económica sigue impactada con un consumo que se mantiene deprimido.

El balance acumulado del año: recaudación

El economista del IARAF, precisó que “la recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros 5 meses habría disminuido un 6% interanual real. Al excluir los tributos vinculados a comercio exterior, descendería un 13% términos reales”, es decir, incluso la caída es más profunda aún. “El Impuesto PAIS se ubicó en el quinto lugar de importancia relativa en la generación de recaudación nacional”, remarcó.

“Los tributos con mayor aumento habrían sido impuesto PAIS (277%) y derechos de exportación (64%). En términos de variación interanual real en estos cinco meses, los tributos con mayor caída habrían sido Bienes Personales (68,9%), Combustibles Líquidos (26,3%) e Internos coparticipados (22,2%)”, apuntó el analista, todos estos resultados para el acumulado de los primeros cinco meses del año y en contraste con el resultado mensual.

