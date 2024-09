El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al expresidente Alberto Fernández y a sus funcionarios, bajo la carátula de abuso de autoridad, luego de que Martín Guzmán dijera que la cuarentena en la pandemia fue una “bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”, al tiempo que consideró que para él fue "más larga de lo que debió haber sido".

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de Gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación”, presentó Marijuan en los tribunales de Comodoro Py, a última hora de este lunes. El mencionado delito reprime al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban”, explicó el fiscal. En una entrevista con radio La Red, manifestó que lo relatado por Guzmán le parece “muy grave” y aclaró: “Obviamente hay abuso de la autoridad, pero podrían sumarse otros ilícitos”.

”Hay una cabeza en el Poder Ejecutivo. No era el ministro el que definía”, dijo Marijuan

“La denuncia no sería solo contra Guzmán”, dijo Marijuan y señaló a Alberto Fernández: ”Hay una cabeza en el Poder Ejecutivo. No era el ministro el que definía”. En la denuncia pidió como medidas de prueba que, además de la entrevista completa de Martín Guzmán, se adjunten a la causa todas las restricciones dictadas por el mandatario en el marco de la cuarentena, en cuanto a la circulación y las actividades laborales.

En ese sentido, pidió también llamar a “prestar declaración testimonial a los representantes legales y/o titulares de las distintas cámaras empresariales de las actividades más destacadas del país, tanto de la industria como del comercio, para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones”. Promovió asimismo recabar información oficial sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada en el Ministerio de Capital Humano.

Por último, solicitó que se investigue si el Ejecutivo ordenó a consultoras públicas o privadas que realicen encuestas que hayan estudiado las opiniones de los ciudadanos respecto a las restricciones y medidas tomadas durante la pandemia. “Alguna encuesta les decía que la gente se sentía protegida, se restringía y se extendieron las medidas”, analizó Marijuan en la mencionada entrevista.

Qué dijo Martín Guzmán: La pandemia “pasó a ser un problema más político”

Martín Guzmán, que ejerció como ministro de Economía hasta julio del 2022, opinó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron "profundamente desigualadoras", al comparar lo que sufrieron los trabajadores formales e informales, quienes vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad. "Por mucho tiempo era ‘no, no se puede’. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno", precisó el exfuncionario en declaraciones al canal de streaming Cenital.

"Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario, pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias", añadió. El exministro indicó: "La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido". Guzmán remarcó que él "era quien más presionaba para alivianar, junto a otros funcionarios encargados de Producción".

"La pandemia y la cuarentena destruyen la actividad y, por ende, la recaudación se cayó a pedazos. Eso te aumenta el déficit. Al mismo tiempo tenés más necesidad de gasto. No solamente para rearmar la estructura de Salud para lidiar con la pandemia, sino para proteger al empleo", detalló. Y añadió: "Por eso se hizo el IFE. Lo que más me sorprendió no fue la cantidad de gente sino lo mal informado que estaba el Estado nacional. Yo pedí estudios técnicos sobre cuánta cantidad de beneficiarios del IFE podría haber y me dijeron 3.600.000. Eran elegibles 9 millones de personas".

En relación a quienes se oponían a la cuarentena, Guzmán, señaló: "La oposición empieza mucho antes. Me acuerdo muy bien que quien más presión hace era quien más me ayudaba para alivianar la situación lo máximo posible, junto al otro ministro encargado de la Producción, y la visión técnica era que no se podía". "Ya desde ese momento, iba a generar un problema”, señaló.

“Yo estaba negociando la deuda con el FMI y con el Club de París. Posteé una foto en París cuando iba a una de las reuniones con el auto y no había absolutamente nadie en la calle. Era una foto del Arco del Triunfo donde no había nadie, París estaba pelada de gente y en Argentina la oposición decía que tenemos que abrir todo. Si no recuerdo mal era abril o mayo de 2021. Lo que yo te digo es después. Cuando vino otra ola, la gente a la que consultaba me decía que era otra la situación", precisó.

