Mientras ajusta en empleos estatales, el Gobierno designó a siete funcionarios por día en agosto

El Gobierno incorporó un total de 154 funcionarios en los 22 días hábiles de agosto, según consta en el Boletín Oficial. En promedio, la cifra equivale a siete nuevos cargos por día, aunque algunos de estos días tuvieron más actividad: el 12 de agosto, por ejemplo, se oficializó el nombramiento de 27.

El ministerio de Capital Humano, con 31 nuevos funcionarios, lidera el ranking de designaciones. Solamente dos de estos nombramientos fueron por renuncia: el del Subsecretario de Gestión Administrativo de Niñez, Adolescencia y Familia, y el del Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del ministerio.

El resto se trata, en gran medida, de contrataciones por un periodo de 180 días y exceptuadas de cumplir con el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que establece este artículo son las condiciones bajo las cuales una persona se incorpora al Estado en las diferentes categorías. Para los contratos niveles A o B, que son los que se les asignan a la mayoría, establece como requisitos mínimos un título universitario de grado de duración no inferior a cuatro años y relacionado con la función a desarrollar; experiencia laboral atinente a esa función por un periodo no menor a los tres años; especialización en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o cursos en entidades de reconocido prestigio, y solvencia académica y/o profesional y/o mediante publicaciones o investigaciones avaladas por ese tipo de entidades; y experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo por un término no inferior a 2 años, cuando comporte ejercicio de funciones ejecutivas o de jefatura.

La mayoría de las designaciones del ministerio de Capital Humano se produjeron dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre ellas se nombró –con carácter temporal y de excepción a los requisitos de contratación–, a un Coordinador de Acciones Territoriales, a una Directora de Patrimonio, a un Director de Acompañamiento en el Financiamiento de Unidades de Producción, a una Directora Nacional de Economía Social y Desarrollo Local, a una Directora de Políticas de Seguridad Alimentaria, a una Directora de Seguimiento de Programas de Integración, a una Coordinadora de Inclusión Laboral, a un Director General de Comunicación Institucional, a un Coordinador de Logística para Ayudas Urgentes, a un Director de Seguimiento y Abordaje del Desarrollo Local, a un Coordinador de Talleres Formativos, a una Coordinadora de Integración de Procesos, a un Coordinador de Formación Integral, y a una Coordinadora de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular.

A los funcionarios los exceptúan de tener requisitos mínimos, como un título de grado

Para todas estas designaciones se autoriza, según consta en las publicaciones, “el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio”. Es decir que, además de exceptuar a los funcionarios de cumplir con los requisitos mínimos de preparación y experiencia para las tareas que se les asignan, se establece el pago de suplementos que se miden en “unidades retributivas” y que, de acuerdo al artículo 84 del Convenio Colectivo, para el nivel IV eran, hasta febrero, de 1263. Sin embargo, el Gobierno aumentó estas unidades retributivas a 2161 a partir de ese mes (según consta en el segundo anexo del decreto 212/2024). El valor del suplemento se calcula multiplicando las unidades retributivas por el valor en pesos que cada unidad tenga en ese momento. Según la escala salarial para el personal no permanente, estas unidades no retributivas equivalen a $738,49.

El segundo organismo en importancia en las contrataciones de agosto fue la Jefatura de Gabinete, con un total de 15 designaciones, y el ministerio de Economía, con 13. En tanto, al reciente ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que fue creado con el objetivo de achicar el Estado, se incorporaron cinco funcionarios: un Subsecretario de Reforma Estatal, un Secretario de Coordinación Legal y Administrativa, un Secretario de Simplificación del Estado, un Subsecretario de Desregulación y un Subsecretario de Gestión Administrativa.

Mientras tanto, el jueves el Indec dio a conocer el informe mensual de dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, que arrojó en julio una caída total del 1,1% respecto al mes anterior. De enero a julio el personal total se redujo de 333.784 a 310.537.

Ese mismo mes, según un relevamiento que hizo PERFIL, el Gobierno había incorporado a 140 funcionarios en condiciones muy similares a las de agosto: de carácter temporal, con suplementos salariales, y exceptuados del artículo 14 del Convenio. El ministerio con más funcionarios oficializados fue Economía, con un total de 20. Le siguieron la Jefatura de Gabinete, con 18, y el ministerio de Capital Humano, con 15.