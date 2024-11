Las preocupaciones del votante de Milei se alejan de la agenda económica

Una encuesta nacional de D’Alesio IROL refleja que el votante de Javier Milei en el balotage del año pasado va virando respecto a sus preocupaciones. En los primeros puestos del ranking ya no figuran los temas económicos, al menos hasta el quinto lugar, cuando surge “la inflación”, e inmediatamente después aparece el ítem “incertidumbre en la situación económica”.

Aunque para el Presidente la prioridad absoluta del gobierno está enfocado en los aspectos económicos, la encuesta muestra que sus votantes empiezan a mirar otros temas que, en parte, “sacan de su zona de confort a Milei”. Por caso, el trabajo muestra que “la inseguridad/delincuencia” es el principal problema (70% de respuestas múltiples), mientras que en el segundo lugar aparece “la impunidad de actos de corrupción kirchnerista” (65% de respuestas múltiples).

Luego, surge un tema que sí tiene un ribete económico pero que la sociedad lo emparenta más con la política: “se siguen dando subsidios a quienes no lo merecen”. En tanto, en el cuarto lugar aparece el ítem “acceso fácil a las drogas” y recién en el quinto y sexto lugar figuran “inflación” e “incertidumbre en la situación económica”.

Las preocupaciones de los votantes de Unión por la Patria difieren de manera notable respecto a los libertarios, ya que en los primeros 6 ítems de quienes votaron a Sergio Massa, tienen un componente económico: ajuste del gobierno, incertidumbre económica, inflación, sin propuestas para el crecimiento, temor a perder el trabajo y dificultad para pagar las tarjetas. La inseguridad aparece en el séptimo lugar.

En línea con las preocupaciones del votante de Milei (inseguridad, drogas), la dirigente con mejor imagen es Patricia Bullrich, quien destrona destrona a Victoria Villarruel como líder del ranking de referentes políticos con un 44% de imagen positiva. Le sigue la vicepresidente con 43% y el presidente Milei con 41% (55% de negativa). Villarruel presentó una caída mes a mes de 9 puntos, mientras que Milei cae un solo punto.

Al analizar la imagen positiva por voto, se observa que los votantes de LLA valoran más a Bullrich y a Villarruel (con 78% y 73% respectivamente).

Situación económica

De la encuesta se desprende que la evaluación positiva de la situación económica actual respecto del año pasado mejoró 5 puntos respecto del mes anterior con un 42%. “Este valor se explica por una recuperación del optimismo de los votantes de LLA (69%), y un pesimismo estable entre los votantes de UP (91% cree que está peor)”, señala el informe.

Con respecto a las expectativas económicas para el año próximo, las perspectivas de mejoría económica continúan superando a las perspectivas de empeoramiento. Un 48% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 47% evalúa que la economía estará peor. Estas tendencias tienen como telón de fondo el elevado optimismo para el futuro entre los votantes de LLA (80% cree que estará mejor), que contrasta con el pesimismo de los votantes de UP (85% cree que estará peor).

Al ser preguntados por su situación económica particular, entre los encuestados se impuso el pesimismo, con un 58% manifestando que se encuentra peor que el año pasado. No obstante, este valor representa una mejoría respecto de agosto, en donde un 63% expresó malestar sobre su situación personal. La segmentación por voto revela que los votantes de LLA tienden al optimismo (58% en octubre) mientras que los votantes de UP se ven más perjudicados (85% en octubre).