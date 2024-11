Luis Caputo dio precisiones sobre cuándo se va a salir del cepo

El ministro de Economía Luis Caputo se refirió este miércoles al ritmo del plan económico y disipó algunas dudas respecto al camino que sigue el equipo económico para terminar con el control de cambios. "En algún momento del año que viene vamos a salir del cepo", aseguró frente a la gente de la Fundación FIEL, que está cumpliendo 60 años desde su nacimiento. Allí también aprovechó para confirmar que en octubre se alcanzó nuevamente un superávit financiero.

Sobre la salida del cepo, aseguró: "Hoy estamos en el mejor momento para salir del cepo. Nunca hubo un momento mejor que este", señaló y se refirió a algunos de los puntos fuertes de la administración, en relación a lo que el gobierno recibió cuando llegó al poder alá por diciembre del año pasado.

"La inflación prácticamente convergió al crawl más la inflación internacional. La brecha está en los mínimos históricos de los últimos 5 años; la economía se está recuperando, es decir, que nunca hubo un momento mejor que este. Nosotros tenemos que salir del cepo, como siempre decimos, pero es un tema de condiciones y no de tiempos", aseguró el ministro.

Y en tren de dar algunas señales más claras aseguró que "En algún momento del año que viene vamos a salir del cepo". "Aunque también señaló que se deben dar ciertas condiciones. "¿Que hay que esperar de este gobierno? Qué vamos a seguir en este rumbo, mejorando la macro, desregulando la micro y respetando la propiedad privada", afirmó.

En esa línea refrendó su disposición de querer levantar el control de cambios, aunque fue tajante: "Tenemos que hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no va a generar problemas en la economía", argumentó.

Además, el titular de Hacienda explicó que no es cierto que con cepo no se pueda crecer. Y dio el ejemplo de Chile. "Algunos pueden disputar, bueno, si no se sale del cepo, no se puede crecer. No, eso no es cierto. Cuando miramos la historia, Chile tuvo controles cambiarios del 84 al 91 y creció 6,2% por año, mientras Latinoamérica creció al 2,6% durante esos años", aseguró.

"Nosotros el año que viene vamos a estar creciendo al 5% o más aún con cepo, entonces el año que viene en algún momento se va a salir del CEPO por lo tanto, la discusión de si se puede crecer con cepo o no, se vuelve irrelevante", explicó.

Entre otras cosas, también se refirió a la mentada devaluación. "No pensamos que la Argentina tiene que ganar competitividad devaluando o sea, generando falsa competitividad, como hemos hecho durante décadas. Tenemos que ganar competitividad bajando impuestos y a eso es a lo que hemos venido",afirmó.

Al hablar sobre lo que viene señaló la importancia de seguir adelante con el proceso de "desinflación". Y señaló que, para que el proceso de desinflación siga aseguró que será necesario "bajar el impuesto más distorsivo de todos que es el impuesto inflacionario". En segundo lugar comentó: "tenemos que empezar a crecer para, con ese superávit de empezar a devolverle esa plata a la gente en baja de impuestos. Hoy, a pesar del ajuste que hemos hecho, tranquilamente hay 7 u 8 puntos de impuestos por bajar", completó.

Caputo se refirió al ritmo del plan económico y las decisiones que su equipo fue tomando para llegar a la situación que transita el plan en la actualidad. "Siempre en la Argentina el problema fue el nivel de déficit", señaló. Y agregó: "Tomamos la decisión de poner una tasa de interés fuertemente negativa que era un riesgo en lo personal, pero lo hicimos coon el convencimiento de que iba a funcionar porque el dólar no se nos iba a escapar e íbamos a terminar con una tasa positiva en pesos y negativos en dólares".

Caputo confirmó que en octubre también habrá superávit financiero

"En octubre vamos a estar nuevamente con un superávit financiero importante. Nadie duda del compromiso fiscal que tiene este Gobierno", expresó el titular de Hacienda.

También expresó: "A medida que pasa el tiempo, más dejamos atrás los efectos negativos de la horrible política monetaria del gobierno anterior, y más prevalece nuestra política monetaria"

"Lo importante es seguir convenciendo al empresariado que este es un programa que no se basa en promesas sino en resultados. La realidad hoy es el indicador líder". "Argentina es hoy el mejor alumno de las Américas; es el único país que tiene hoy superávit fiscal. Hemos hecho todo respetando la propiedad privada y al mercado, sin romper contratos". "No tenemos dudas que los buenos resultados van a seguir. Cada vez vamos a ir convenciendo a más gente. Hoy hay bastante más entusiasmo porque el proceso de desinflación continúa y la economía hoy ya se está recuperando y fuertemente". "Argentina está en un momento que va a cambiar su historia. Mientras más rápido confíen e inviertan en el país, más rápido vamos a crecer. No tengan dudas de que Argentina va a ser el país estrella durante los próximos 30 años".

