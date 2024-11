Gabriel Rubinstein: “Milei es super audaz, por ahí nos desayunamos que levantó el cepo mañana mismo”

En diálogo con Canal E, el economista y exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, habló sobre los aciertos y desaciertos del Gobierno a la hora de implementar su plan económico, destacó el superávit fiscal y se mostró crítico con la fuerte recesión que hubo. También se refirió al levantamiento del cepo y que podría realizarse en cualquier momento.

“Lo más acertado fue hacer un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, uno de los más grandes de la historia argentina y hacerlo rápidamente en el primer mes, la celeridad es tan o más valiosa que la magnitud, ahí se sientan las bases para la estabilidad macroeconómica”, comentó Gabriel Rubinstein. “Lo malo es que tuvimos una recesión mucho más fuerte de la que debería haber habido y el Gobierno compró un modelo macroeconómico de dólar bajo”, agregó.

Qué fue lo que causó la recesión

Posteriormente, Rubinstein planteó: “Lo que busca el equilibrio fiscal es reemplazar el impuesto inflacionario por impuestos legislados por baja de gastos, si se reemplaza un impuesto por otro no hay recesión”. Luego, manifestó que, “en el argumento del Gobierno no pueden decir que es el ajuste fiscal el que causó la recesión, no fue el ajuste fiscal lo que causó la recesión sino que estuvo vinculada a la caída del salario real”.

“La expectativa de devaluación altísima generada por el propio Milei llevó a los precios a una inflación galopante como fue la de diciembre, entonces, esas inflaciones tan altas llevaron a una caída del salario real”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno también vio que la caída del salario real le convenía porque la gente vendía dólares para vivir, por lo cual, la caída del salario real fue la que creó la recesión”, complementó.

Dólar inconveniente

Por otro lado, el economista señaló: “El dólar actual no es el mejor para Argentina, el Gobierno puso al principio del camino un dólar que puede ser inconveniente porque puede ser percibido como transitorio”. A su vez, remarcó que, “lo que se pierda de empleo industrial de las que no pueden competir es probable que no sean compensados con nuevo empleo de industrias que se pueden beneficiar con el dólar barato”.

Sobre el final, Rubinstein destacó que, “el Gobierno es audaz, Milei es super audaz, por ahí nos desayunamos que levantó el cepo mañana mismo porque hay brecha muy baja y es un momento propicio, el cepo se puede levantar ahora o no se puede levantar nunca, a lo mejor termina el mandato sin levantarlo”.