De Raedemaeker le contestó a Caputo por las retenciones: "¡Basta de patoteos injustos e innecesarios!"

El productor agropecuario Gabriel De Raedemaeker criticó los dichos del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo sobre las retenciones.

"Los productores agropecuarios merecemos una disculpa, porque aún con derechos de exportación seguimos generando los dólares que el Gobierno necesita", escribió en su cuenta de "X".

"¡Basta de patoteos injustos e innecesarios!", reclamó en una publicación de esa red social.

Polémica

“Soy productor agropecuario y no puedo evitar que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. ¿Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”, le preguntó ayer al ministro el usuario “Attila” que se identifica en "X" como @Chacareroveloz.

“Hay muchos impuestos que no deberían existir, no solo las retenciones. Para intentar resolverlo, algunos de nosotros vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más de 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, podrás votar otra opción. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras”, le respondió Caputo al usuario cuya bio describe que es hincha de Chapaleufú, un tradicional equipo de polo.

La respuesta provocó el enojo de distintas entidades y referentes del sector agropecuario en Córdoba y en todo el país.

Duro comunicado de Cartez

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) emitió un duro comunicado para rechazar los dichos del titular de la cartera de Economía.

"Apenas una semana atrás el jefe de Gabinete de Ministros realizó declaraciones preocupantes que consideramos desafortunadas y cuestionamos con dureza", inicia el documento.

"En el día de ayer el ministro de Economía ha insistido en términos similares, y el Presidente de la Nación lo ha avalado. Estamos perplejos", prosigue el documento.

Y más adelante agrega: "Tal vez sería mejor que el Gobierno dijera lo que sus modos nos indican: que se apropiará de un porcentaje de los ingresos del campo porque no incluye a los productores agropecuarios cuando habla del necesario respeto irrestricto a la propiedad privada".

"Ya no alcanza con un discurso liberal que pregone respeto al producto del trabajo, los hechos exponen la inocultable realidad", enfatiza el texto.

Retenciones

"El ministro de Economía sabe que los derechos de exportación no son sólo un impuesto más, es consciente de que son la apropiación de buena parte de lo que más de 250 mil familias producen con su trabajo diario. Pero queda claro, esto no le interesa", señala en tono crítico.

"Ya no basta, como solicitábamos la semana pasada, con una aclaración. Aquí y ahora es necesaria una acción concreta que demuestre que este Gobierno no es una simple continuación del anterior: deben eliminar de manera inmediata y definitiva los derechos de importación", expresa Cartez.

"Cualquier otra argumentación sólo será interpretada como más de lo mismo", concluye el comunicado.