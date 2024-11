Asociaciones de productores del norte bonaerense exigieron una disculpa pública al ministro de Economía, Luis Caputo, tras una polémica respuesta del funcionario en la red social X sobre el tema de las retenciones. En su intervención, el Caputo le respondió irónicamente a un productor: “No te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras” lo que provocó un fuerte malestar en el sector.

El desencuentro surgió luego de que Caputo respondiera en X a una serie de preguntas de usuarios. Primero, atendió una queja de José Figueroa Alcorta (@Jofa2010), quien le reclamó sobre las subas de tarifas en servicios de telefonía: “Ministro @LuisCaputoAR, ¿por qué Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por encima de la inflación?”. Caputo replicó: “Son decisiones de empresas privadas, José. Es importante que demos pelea como consumidores. Yo tengo Claro en telefonía y estoy evaluando cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero aún así me parece que pago mucho”.

La polémica escaló cuando el usuario “Attila”, quien se identifica en la plataforma como @Chacareroveloz, expresó su frustración por las retenciones: “Soy productor agropecuario y no puedo evitar que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. ¿Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”

La respuesta del ministro no tardó en llegar: “Hay muchos impuestos que no deberían existir, no solo las retenciones. Para intentar resolverlo, algunos de nosotros vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más de 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, podrás votar otra opción. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras”.

Los tuits que iniciaron la polémica

La descripción de @Chacareroveloz en la red social añade contexto a la situación: el usuario se presenta como “agrónomo, piloto amateur de rally, creativo en mecánica y cocina, con poca tolerancia a las tonterías, hincha de Chapaleufú (tradicional equipo de polo) y Toyota, fan de John Deere”.

El enojo de los productores: "No merecemos semejante insulto"

Este intercambio provocó una reaccción enérgica por parte de sociedades rurales y asociaciones de productores de diversas localidades como San Pedro, Rojas, Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, Lincoln y San Antonio de Areco. Las organizaciones emitieron un comunicado en el que afirman que el comentario del ministro fue “una insolencia inapropiada hacia quienes sostienen con divisas genuinas el crecimiento del país”.

Los productores agregaron: “Se equivoca si cree que nuestro justo reclamo nos convierte en enemigos del proyecto de su gobierno. Todo lo contrario, quienes producen son el mejor aliado que puede tener”.

El comunicado de las entidades rurales.

Las entidades también recordaron las palabras del presidente, subrayando: “No merecemos semejante insulto y le recordamos palabras de Javier Milei, cuando expresó que: ‘las retenciones o derechos de exportación (DEX) son un gran robo del Estado hacia los productores agropecuarios’”.

En una señal de Macri al Gobierno, el PRO no dará quórum en la sesión de mañana para modificar la ley de DNU | Perfil

“Esperamos una pronta rectificación de sus dichos y emplazamos a las instituciones que nos representan a hacer valer su posición ante esta ofensa gratuita”, concluyeron las entidades rurales.

