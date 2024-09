El periodista Marcelo Longobardi llamó a sus colegas a estar más involucrados en la defensa de la libertad de expresión. "A mí (el presidente Javier) Milei me dice ‘hijo de puta’ y nadie abre la boca", se quejó. Al ser consultado sobre comunicadores radiales, Longobardi afirmó: "Convivir con rockstars es un asunto muy complejo" y, en el mismo marco, agregó: "Los periodistas tenemos que estar involucrados con el trabajo de los colegas, con la libertad de expresión".

"Traté de no hacer periodismo de periodistas, pero hay un punto donde, hoy en día el problema de los medios de comunicación y de los profesionales involucrados en la política, operaciones y cosas raras es un tema. El periodismo se volvió, en algunos casos, un obstáculo para los Gobiernos", señaló el conductor de la mañana de Rivadavia. También abordó el tema de las redes sociales, las nuevas forma de comunicar y concluyó que "la gente quiere escuchar lo que ratifica su punto de vista".

"Yo ya no soy lo que era, aparte la industria cambió. Antes en la televisión hablábamos de política tres tipos, hoy en día somos miles. Cambió todo y, por suerte, no soy el tipo relevante que era hace 15 años", reflexionó el conductor. "La gente quiere escuchar lo que ratifica su punto de vista y estamos muy cerrados mentalmente", diagnosticó Longobardi. Respecto a los medios actuales, el periodista se preguntó: "¿Cómo competís contra un tipo que tiene 500 mil seguidores porque dice que todos son unos hijos de su madre? Es más entretenido que escucharme a mí, que trato de ser mucho más sutil", comparó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Longobardi: "Me preocupa la salud de Jorge Lanata"

"No tengo formación, ni soy profesor de historia. Me crié en la calle, me autoeduqué e hice mi vida como pude", remarcó Longobardi previo a hablar de lo que denominó como "la traición de CNN y Cinthia Hudson", el proyecto por el que debió mudar a su familia a Estados Unidos y luego no dio frutos. “La compañía que me contrató colapsó y volví a Argentina para estar en Rivadavia", contó y reveló: “Me lo había advertido Jaime Bayly, y yo no le di bola. Me dijo ‘no, con Cinthia Hudson no’”.

A su vez, el periodista afirmó que si lo hubieran llamado de su trabajo anterior, no regresaba. "Me fui molesto de Radio 10. El día que se anunció que a la radio la compraba Cristóbal López, renuncié", detalló y agregó: "Les dije ‘me parece que yo soy un obstáculo y me tengo que ir’, así que le anuncié mi renuncia a Daniel (Hadad) y a un tipo de Cristóbal López", apuntó el conductor. De esa manera se refirió a su salida de la radio cuando fue adquirida a Daniel Hadad, junto con el canal C5N y otros medios, por Cristóbal López, el empresario petrolero vinculado al kirchnerismo.

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O’Donnell por llamar a Lilia Lemoine

Según relató en el programa conducido por Pablo Montagna, desde la emisora fue retenido por un tiempo, pero luego no resultó y finalizaron su contrato. "El día que me echaron no me importó nada. Yo estaba pasando por problemas personales muy serios. Salía en las tapas de los diarios que me iba a echar. En ese momento, uno de mis hijos estaba con un problema de salud que no era, estábamos muy asustados con un error de diagnóstico", relató Longobardi.

"Yo me lo esperaba, además no quería seguir trabajando ahí, y estaba con Ignacio —su hijo— que me parecía una cosa maravillosa y le dije ‘si, hasta luego’. En ese momento, me llamó (Jorge) Fontevecchia (dueño de PERFIL), le dije que me había echado Cristóbal López —aunque la frase no era exacta— y al minuto se volvió título del diario", indicó sobre su despido. “Fue muy complejo el traspaso de todo mi equipo a Mitre. Pero logré rescatar a todos, uno por uno", aclaró.

Longobardi se refirió a la salud de Jorge Lanata

Longobardi se refirió al comprometido estado de salud de su colega Jorge Lanata, con quien mantuvo diferencias, aunque en los últimos tiempos ensayó un acercamiento. “Yo tuve un conflicto con Jorge Lanata y Jorge Porta y todos en la radio (AM Mitre) optaron por ellos. Cada uno hace lo que quiere", se desentendió.

"Me preocupa la salud de Jorge Lanata. Lo saqué al aire antes de su internación y me parecía interesante demostrar que dos personas que se llevan mal pueden hablar, y él aceptó", explicó el conductor.

Al respecto continuó: "Tuve muchas charlas con Jorge sobre su salud. Un día fui a la casa y le pregunté cómo tenía 70 cajas de remedios en su escritorio, y me dijo ‘yo soy de hierro, nadie puede vivir con lo que yo tengo’”.

ML