“El que quiere peronismo en serio, nos va a elegir”, dice Abal Medina

El primer candidato a legislador porteño de la lista “Justa, Libre y Soberana”, Juan Manuel Abal Medina, ofreció su visión de la campaña. No faltaron las críticas a la fecha de la elección de los comicios, habló de sus principales propuestas y cuestionó a la lista que lleva a Leandro Santoro a la cabeza. “Es un disfraz”, lanzó.

—¿Qué ve de la campaña?

—Es una campaña extraña. Con el adelantamiento que realizó Jorge Macri, los porteños recién ahora se están dando cuenta de que hay elecciones. Los candidatos hablan como si fuese una elección a jefe de Gobierno. Pero se votan treinta legisladores.

—¿Cómo se paró frente a esta coyuntura?

—Nos faltó tiempo. Recorrimos aulas, barrios, fábricas y nos fue muy bien. Pero empezamos tarde y sufrimos un bloqueo muy marcado de los medios de comunicación que miran los compañeros. Jugamos en una cancha inclinada, pero son las reglas de juego. Pero decimos lo que pensamos, que hay que mantener firmes las convicciones en un momento en el que nos gobierna un proyecto radicalizado como el de Javier Milei. El que quiere peronismo en serio, nos va a elegir.

—¿Qué sucedió con la opción electoral de Leandro Santoro, que señala que es encabezada por el peronismo?

—Que encaró una estrategia errada, cambio de colores inclusive. Es pensar que como el distrito no es peronista, lo que hay que hacer es disfrazarse. Y que no se muestren todos los candidatos, solo el que encabeza la lista, jugando al engaño. Ni siquiera muestra a la segunda de la lista. Entendemos que en una elección legislativa esto no es sensato.

—En cuanto a propuestas, ¿Qué ofrece?

—Buscamos transmitir valores y trasladarlos a posiciones concretas del ámbito de la legislatura, que puedan cambiar y mejorar la vida de la gente, basado en la Justicia, el trabajo y la seguridad. La Ciudad tiene que sacar una ley de pymes ante el aumento del desempleo, como pasa en Córdoba y Santa Fe. Con una Agencia de producción y desarrollo que vincule a las pymes con el sistema científico y tecnológico de la Ciudad que es muy fuerte. Nos falta una ley de urbanización de los barrios populares, que mejore la ciudad de todos los habitantes. Y darle derechos a los trabajadores de plataforma, a los que se desempeñan en Uber o rappi. Hoy si alguno tiene un accidente, no pueden darle de comer a su familia. Hay que darle un seguro médico.

—¿Es necesaria la Ficha Limpia en la Ciudad?

—No lo cree nadie, ni el PRO, es humo electoral. En la Legislatura, tuvieron mayorías y nunca lo trataron. No cambia nada. La corrupción se combate con mecanismos sólidos de información pública.

—¿Qué le pasó al PRO en los últimos años?

—Porque la elección que apuró Jorge Macri, marca quién maneja el proyecto de la ultraderecha a nivel nacional. Si Milei o Macri. Esa es la discusión que quieren dar. Parece la elección a senadores nacionales de 2005 en la que se enfrentaron Cristina y Chiche Duhalde por la conducción del peronismo. Acá pasa lo mismo.