José Mayans: “Con Kueider hacen lo mismo que con Pepín Rodríguez Simon”

El senador de Unión por la Patria, José Mayans, se refirió a los temas que se tratarán en las sesiones extraordinarias del Congreso y señaló que proyectos como “Ficha Limpia” no son cuestiones prioritarias. “El tema del presupuesto es un tema central y el Gobierno demostró que no está dispuesto a discutirlo, porque se maneja con absoluta discrecionalidad”, sostuvo en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

José Mayans es senador nacional por Formosa y fue reelegido una gran cantidad de veces como integrante del Congreso. Es presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta y se desempeñó, también, como diputado, antes del 2001.

¿Qué va a pasar con las extraordinarias, en base a su experiencia, qué pálpito tiene?

Va a ser un año duro por la lucha que tenemos en construir esta patria libre, justa y soberana que pretendemos muchos argentinos. Y, obviamente, tenemos una visión absolutamente distinta a la del gobierno. Un gobierno que viene a un periodo de sesiones extraordinarias con temas que no son de la importancia que tienen otros temas. Por ejemplo, el tema del presupuesto, que es un tema central. Y el gobierno demostró que no está dispuesto a discutirlo, porque se maneja con absoluta discrecionalidad.

Milei, cuando llegó al gobierno, dijo que no había plata, y eso no es cierto, porque el estado recaudó 131.000 millones de dólares, de los cuales a las provincias les tocó prácticamente 42.000 millones, menos del 30%. La recaudación se hace en todo el territorio del país, en todas las provincias. Y este gasto discrecional que tiene el gobierno con el presupuesto 2023, que está atrasado en más del 300%, crea dificultades en las administraciones provinciales.

No hay que olvidar que primero, antes que la nación, fueron las provincias, y hay cuestiones que en la Constitución nacional no fueron delegadas a la nación. Y las provincias tienen su jurisdicción y competencia, como la nación también tiene su jurisdicción y competencia. Tiene obligaciones constitucionales provinciales con respecto a la salud, la educación, la seguridad, la justicia, y, obviamente, que el presupuesto es vital para discutir qué se hace con los recursos públicos. Porque no se puede tener esa discrecionalidad que tiene el gobierno bajo la excusa de que tenía prevista una inflación del 17.000%, que solamente al presidente se le ocurrió eso. En ningún aspecto técnico demostraron que eso era cierto.

Y a partir de ahí dijeron que prorrogaban el presupuesto 2023 con un gran incumplimiento del presupuesto 2023, por lo menos en la inversión pública y en los fondos que le correspondían a las provincias, prácticamente de un 82%. El tema central acá es la discusión del presupuesto.

Ahora, José, si el Ejecutivo no envía el presupuesto…

Bueno, tendremos que esperar las sesiones ordinarias para que Diputados ponga en marcha las comisiones para discutir el presupuesto nacional. Pero ahora no lo está haciendo porque no tiene acuerdo con los gobernadores, porque se manejó todo el año 2024 con una discrecionalidad absoluta, perjudicando a todas las arcas provinciales. Solamente en el caso de mi provincia y la provincia de La Rioja, son prácticamente en 400 mil millones de pesos, afectando todo el sistema económico de las provincias.

Vuelvo con la pregunta, José, eso es en marzo. Ahora, ¿usted cuál es su pálpito para las sesiones extraordinarias?

Es complejo el tema de las extraordinarias. Primero, lo que le toca al Senado son los acuerdos de los jueces. Yo tengo una visión con respecto al tema del Consejo de la Magistratura. El presidente dijo que fue un éxito, y estamos con un problema institucional grave, porque tenemos un Consejo de la Magistratura que está basado en una ley que está derogada, una ley que está muerta, que ha sido resucitada por un sector de la Corte Suprema y que la preside en este momento Horacio Rosatti.

Dice que ha sido un éxito porque han designado 150, con una visión que es absolutamente parcial. Y con un consejo que está hecho de esa forma, en donde armaron una mayoría para determinar los pliegos, para mí carece de legitimidad la presentación de estos magistrados, porque estamos basados en un consejo que es trucho.

Y después está el tema de la Corte, que no existe acuerdo político. Porque no existe acuerdo político con el tema de la Corte, en lo que se refiere al estatus superior de justicia del país. Estamos hablando de un procurador general que no ha sido propuesto, un defensor general público no ha sido propuesto, los miembros de la Corte han sido propuestos de forma unilateral. Tanto es así que la propia vicepresidenta no está de acuerdo con eso.Y ahora, obviamente, también, el ataque que tiene la vicepresidenta, que la quiere sacar del lugar que le asignó el pueblo argentino, como vicepresidente del país.

O sea, ¿usted cree que finalmente se van a frustrar las extraordinarias?

Y cuesta mucho llegar a un acuerdo cuando se tratan los temas centrales. El otro tema central es el tema de la deuda pública, que según el gobierno bajó de 466.000 millones que tenemos a 370.000, que estaba en diciembre. O sea, el gobierno dice que bajó la deuda. Tenemos casi 100.000 millones de dólares más de deuda en el país en un año de gestión de Milei. Y no sé por qué, si está todo tan bien, le tiene que ir a pedir al Fondo Monetario casi 15.000 millones de dólares más. Si es que está todo tan bien como ellos dicen.

Tenemos el país más caro de Latinoamérica, con el salario más bajo, con el menor poder adquisitivo de los trabajadores. Un gobierno que ha perjudicado al sector laboral y que ha beneficiado a un grupo menor del país. Yo estoy en una provincia fronteriza y acá se hacen colas muy grandes los fines de semana de la gente que va al exterior porque hay una diferencia de precios brutal. Para darte un ejemplo, acá se ofrece como oferta un equipo electrónico, que allá sale 1.000 dólares y acá sale 3.000. O sea, te dan tres cuotas y en la primera cuota inicial ya reciben el precio del producto, y lo demás todo es ganancia.

Es lo mismo que hizo Caputo con el crédito de los 100 años. En 13 años se pagaba el monto que ellos prestaron, y después el resto era todo beneficio, más de 80 años de beneficio. Bueno, esa es la concepción que hoy gobierna la Argentina, un sistema absolutamente liberal, discriminador, absolutista, porque no quieren darle explicaciones al Congreso. Y si está todo tan bien, ¿por qué no va el Ministro de Economía? Tiene la obligación de ir a explicar qué pasó con la deuda del país y explicar qué pasó con el oro del país. ¿Dónde está el oro del país? Estaba en las reservas del Banco Central que eran inembargables. ¿Por qué las llevaron a Inglaterra todas esas cosas? Tienen que explicarlo.

Y este llamado es una maniobra de distracción, porque no son prioritarios los temas que han traído. Ficha limpia, por ejemplo. Kueider está recibiendo la misma protección que recibió en su momento Pepín Rodríguez. Pepín Rodríguez recibió prácticamente una protección de más de 3 años, y yo creo que con Kueider están haciendo lo mismo. Porque si llega a contar cómo sacaron la Ley Bases… Y es en lo que está basada la explotación de los recursos naturales en Argentina.

Más el peligro que tenemos en el tema de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha sido prácticamente hackeado su sistema para robar información estratégica, el tema de la hidrovía… Tenemos tantas cosas de las que tenemos que hablar en el Congreso. Por lo menos que lo traigan Kueider y que explique cómo fue que seis días después de votar la Ley Bases pretendía meter un millón de dólares en Paraguay, porque fue a comprar siete departamentos.

Y fue protegido por un personaje que manda más que un ministro, que es Santiago Caputo, que tiene a cargo una parte importante del gobierno, sobre todo el sistema de inteligencia del país y que pretendía poner como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia a Kueider.

Así que, bueno, ese es el país que tenemos a un año de Milei. Fue duramente golpeado el sector laboral. Esto es como decía Perón, hay dos clases de personas: los que trabajan y los que viven de los que trabajan.

Bueno, este es un país en donde los que viven de los que trabajan están de fiesta y los que trabajan, los trabajadores, los docentes, los médicos, la seguridad, la justicia son postergados, y con maniobras que son muy fuertes desde el punto de vista mediático.

Como cuando comenzaron a instalar que un senador va a ganar 9 millones y medio. Durante todo el año estuvieron con eso. Yo le digo en broma a la gente: queremos que sea cierto. Porque hace un año que están amagando, y la verdad que no, un senador no gana ni la mitad de eso.

Ahora, lo hicieron después de que perdieron la banca de Kueider y esto también cambió la relación de fuerzas dentro del Senado, porque ya con la composición anterior, a nosotros nos robaban un senador por comisión y por comisión bicameral. Ahora son 34 y yo creo que hay disconformidad también en el Senado, porque hay muchas promesas que no cumplieron, durante el año 2024. Y hay gente que me ha manifestado que está absolutamente disconforme con el trato que ha recibido por parte de Milei en las provincias. Inclusive las provincias que son, teóricamente aliadas. A cualquier precio, al precio de votar la Ley Bases y al precio de no derogar el DNU en Diputados. Bueno, esto también implica un poquito de complicidad en algunos gobiernos provinciales.

