El Gobierno convocó a extraordinarias y juega su última chance para eliminar las Primarias

El Gobierno afrontará el primer test de la temporada 2025 en el Congreso, y el presidente Javier Milei ya firmó el decreto para convocar a partir del 20 de enero a sesiones extraordinarias en las que apuesta a todo o nada para sancionar una serie de proyectos que ya están delineados.

Y que tienen, desde la óptica del oficialismo, un status preciso: algunos tienen el camino más allanado y otros costarán un poco más.

“Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni con el detalle de los proyectos a tratar, la confirmación de que serán desde el 20 de enero al 21 de febrero y la captura de pantalla del decreto que se publicará en el Boletín Oficial. Precisamente, el detalle que faltó en el anuncio fallido que hizo en diciembre sobre la intención de convocar a extraordinarias desde el 5 de diciembre que no se llevó a cabo por falta de acuerdos.

Luego de especulaciones a lo largo de la semana sobre la fecha en la que el Parlamento iba a entrar en acción nuevamente, y algunas marchas y contramarchas en relación a la aparición del decreto que oficializa la convocatoria, la administración Javier Milei decidió que se discutan iniciativas como la eliminación de las PASO, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema, un nuevo proyecto de Ficha Limpia, la ley de Reiterancia, el juicio en ausencia y la ley antimafia. Se sumó también un proyecto de ley de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos, cuyo texto todavía no se conoce y que según se indica, será remitido próximamente por el Ejecutivo.

Para no sufrir sobresaltos, en la Casa Rosada anticipan que se diagramará una mesa de trabajo legislativo con la oposición dialoguista para intercambiar visiones sobre las iniciativas, en la búsqueda de consensos, pero aclaran que no aceptarán modificaciones de fondo. Una mesa que tendrá acción a partir de la semana próxima.

De todos los textos a tratar, cerca del Presidente evalúan que hay algunos que serán sancionados sin mayores inconvenientes. Uno es la ley antimafia que fue aprobada en Diputados en octubre pasado y que, según una voz de relevancia en el ecosistema libertario, no va a tener sobresaltos en la Cámara alta.

La norma fue ideada por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y tiene como principal objetivo “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. A su vez, contempla una pena más alta de prisión por la mera pertenencia a la asociación criminal.

Las otras iniciativas que en el oficialismo ven como factible que tengan el visto bueno por parte de la oposición es la que habla del Juicio en Ausencia, que permite juzgar a acusados de delitos graves que están prófugos o no comparezcan ante la Justicia, y el proyecto de Reiterancia, que busca aumentar la cantidad de prisiones preventivas en la justicia nacional y en la federal y que generó el rechazo de organizaciones judiciales por considerarla anticonstitucional.

En relación a las PASO, en la Casa Rosada expresaron en un principio que la apuesta principal es avanzar por la eliminación, sin negociación alguna con la oposición que quiere sacar las primarias solo por este año. Incluso, en LLA señalaron que si no hay acuerdo, el proyecto se podría tratar en abril. Pero en las últimas horas apareció otra posibilidad en el radar libertario: si los bloques que componen el Parlamento acuerdan la suspensión y no la supresión permanente, no se va a vetar.

El texto de Ficha Limpia modelo LLA que prometió Milei, luego de que integrantes de la fuerza violeta desistan de dar quórum el año pasado para debatir el proyecto que impulsaba el PRO en la Cámara baja, también estará presente. Pero el borrador de la iniciativa, en la que colaboró el abogado Alejandro Fargosi, todavía no llegó a Balcarce 50. Y hay dirigentes libertarios con cierta impaciencia que desean que el letrado termine cuanto antes con el trabajo comprometido.

Otra de las apuestas del Gobierno es que se aprueben los pliegos de los jueces que candidateó a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel José García Mansilla. En el caso de Lijo, en LLA saben que podrían tener el visto bueno de los senadores de Unión por la Patria, pero no sucedería lo mismo con Mansilla. “Alguien se imagina un Senado con semejante grado de irresponsabilidad”, lanzan en el entorno del jefe de Estado sobre ese escenario. ¿Una alternativa que imaginan? Que el día del debate, el kirchnerismo avale a Lijo y se retire del recinto para no debatir la postulación de García Mansilla.

De este modo, podrían quedar en la Cámara alta dos tercios de legisladores capaces de aprobar al magistrado que es cuestionado por la oposición más dura a Milei.

Entre los temas que quedaron afuera figura la posible privatización de Aerolíneas Argentinas que algunos sectores pujaban por tratar, aunque de esta manera quedará para su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo.

“Gasto ridículo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primero en confirmar el viernes temprano que el Gobierno nacional estaba decidido a llamar a sesiones extraordinarias, con la eliminación de las PASO como punto central.

“El Gobierno va a convocar a extraordinarias y la reforma electoral es una de las propuestas que queremos tratar, pero en particular el tema de la eliminación de las PASO”, dijo en declaraciones radiales.

En ese sentido, indicó que, las elecciones Primarias “en el orden nacional deben estar costando 150 millones de dólares y eso es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo” y añadió: “Si somos serios, hay que cambiar el sistema”.

“Cada partido político tiene en su estatuto una mecánica, un sistema para poder elegir el candidato. Nos parece impropio que esa responsabilidad sea transferida al pueblo argentino. Eso además tiene un gasto importante”, subrayó.

Agregó que “en su historia, las PASO, han tenido utilidad solo dos veces. Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y es un aprovechamiento de este sistema ridículo de partidos políticos que no existen y se presentan a elecciones para cobrar subsidios del Estado”.

Reconoció que “las discusiones son complejas. No creo que haya unanimidad, pero sí hay apoyo para llevarlos adelante. Vamos a ver en la discusión cómo podemos alinear las posiciones de cada sector”.

Además, agregó: “Yo creo que ese sistema tenemos que cambiar, porque, si somos serios y creemos en una democracia seria, tenemos que cambiar este sistema”.

En tanto, reiteró que el debate sobre eliminación de las PASO “no puede demorar mucho tiempo más, porque la preparación de una elección, técnicamente, lleva mucho tiempo”.