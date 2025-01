Germán Martínez: "No hay magnitud del daño que está haciendo Milei con el presupuesto"

Germán Martínez sostuvo que el enfrentamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri está marcando la agenda política del Congreso, donde los temas importantes parecen estar subordinados a la disputa interna entre estos dos líderes. El diputado subrayó que, mientras se dan estas luchas de poder, la falta de una ley de presupuesto deja al país sin una dirección clara en sus políticas públicas. "Las provincias perdieron 10 puntos de coparticipación durante el año 2024" , alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Germán Martínez es diputado nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria. Previamente había sido subsecretario de la Administración y Coordinación del Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi y asesor legislativo entre 2005 y 2015.

¿Cómo creés que van a avanzar todos los temas en el Congreso presentados para las extraordinarias?

Nosotros desde la semana pasada ya estamos activos en la Cámara de Diputados. Yo estuve la semana pasada en el Congreso. Esta noche o mañana en la mañana temprano ya estoy yendo de nuevo para allá.

El Presidente de la Nación hoy publicó el decreto en el boletín oficial por el cual llama a sesiones extraordinarias, desde el día 20 de enero (el próximo lunes), hasta el día 21 de febrero. Define un temario de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, y la primera sensación que tenemos todos es que es un temario al cual claramente le falta la ley de presupuesto. Es incomprensible que el presidente de la Nación llame a sesiones extraordinarias y no incorpore en el temario la ley de Presupuesto, que es la “ley de leyes”, la gran ley que tiene que aprobar el Congreso todos los años.

En primer lugar, eso ratifica lo que veníamos diciendo, que Javier Milei no quiere ni hizo nada para tener ley de presupuesto. Desde el momento uno cuando presentó el presupuesto, aquel domingo en la noche, en una especie de asamblea parlamentaria en el Congreso, hizo todo lo necesario para no tener ley de presupuesto. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario. Trabajar para que la Argentina tenga una ley de presupuesto, porque así se definen todos los temas que tienen que definir los argentinos y las argentinas. Y por eso es una ley que ingresa inclusive por la Cámara de Diputados, en tanto representación del pueblo de la Nación.

Bueno, me parece que eso es un tema trascendental. El resto me parece que también tiene que ver con este minué en el que están Macri y Milei, Milei y Macri, de si van juntos o van separados. Parece más un temario pensando en la interna de los libertarios con el PRO, que en los verdaderos intereses de la sociedad argentina.

No es tu cámara, pero decía recién Bernstein, Sergio Bernstein, que él creía que la prueba de amor que está esperando Milei es que en el Senado, los senadores del PRO voten a favor de Ariel Lijo como miembro de la Corte. ¿Cómo ves vos que se comportarán los legisladores, en tus vecinos del Senado y Diputados propiamente? ¿Es cierto que se está esperando esa prueba de amor o no?

No tengo claro que sea así. Probablemente Sergio tenga información de muy buenas fuentes, al igual que vos en cada una de las tareas que realizás. Lo que creo es que, fíjate que el tema de las primarias, de la eliminación de las PASO, estaba completamente afuera del debate político hasta que Jorge Macri reintrodujo el debate del tema en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a mí me parece que detrás de las PASO, de la existencia o no existencia, también hay un deseo del presidente de no solamente subsumir a los votantes del PRO, sino de disciplinar a la dirigencia del PRO, principalmente con Mauricio Macri a la cabeza, ¿no? Entonces, hay un deseo de disciplinamiento de Macri, y para disciplinarlo a Macri, o tiene que demostrar que no tiene votos, que es una de las alternativas que dicen algunos cercanos a Casa Rosada, para eso eliminar las PASO y que Macri vaya por su lado, o que directamente sea candidato de la Libertad Avanza, que es la otra alternativa.

Pero fíjate que este minué que se está bailando entre Milei y Macri, también da esta situación, donde el Presidente hace un comentario respecto al PRO en una entrevista televisiva. Al ratito, el expresidente Macri le contesta tirando flores para un encuentro de equipos entre el PRO y la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza no avanza, sino que, off the record, como dicen ustedes, lo mandó a marzo y abril para discutir ese tema, ¿no?

Entonces, a mí me parece que Milei está tratando de darle a la dinámica electoral del año 2025 la impronta que a él más le conviene, y está empezando por el disciplinamiento de Mauricio Macri.

Claudio Mardones: Teniendo en cuenta este escenario, la gran pregunta es, en el bloque de Unión por la Patria, donde conviven distintas vertientes del peronismo, algunas de esas vertientes ya en otro momento han jugado la posibilidad de eliminar las PASO. De hecho, cuando Sergio Massa fue presidente de la Cámara de Diputados, hubo un sector del Frente Renovador que estaba dispuesto a jugar la eliminación de las PASO. Los gobernadores del Norte Grande en otro momento también presentaron un proyecto para eliminar las PASO. Y ahora la foto, bueno, lo decías bien vos, el PRO, que parecía que históricamente estaba en contra de la eliminación de las PASO, a partir del planteo del expresidente Mauricio Macri aparece la idea de la suspensión y sobrevuelan otros proyectos. María Eugenia Vidal presentó un proyecto para quitarle la obligatoriedad a las PASO y volver al sistema de las internas partidarias. ¿Qué va a hacer el bloque Unión por la Patria ante este escenario?

Analizar el tema de acuerdo con la realidad de cada una de las provincias argentinas, tratar de mirar el panorama en su conjunto y de tomar una posición lo más uniforme posible.

Vos describiste perfectamente que, como en algún lugar, en los temas electorales también hay un análisis de costo-beneficio en los posicionamientos políticos de cada territorio. No necesariamente es una oposición inicialmente unívoca en todo. Creo que eso está pasando en todos los espacios políticos.

Nuestra tarea es tratar de tener la posición más unívoca posible, en lo posible, una única posición política. Y para eso se necesitan algunas cosas: primero, saber qué tanta voluntad real tiene el poder ejecutivo de avanzar en ese tema o si es un tema que, como vos sabés que le dicen en general ahí en Casa Rosada, a los acreditados, “para que funcione el principio de revelación”. O sea, qué es lo que va a hacer la política con un determinado tema… Entonces, ¿quieren efectivamente tratar este tema o es para condicionar los posicionamientos políticos públicos de cada uno de los distintos espacios?

Segundo, lo que hay que saber también es si quieren hacer un debate a fondo, porque hasta ahora, excepto el argumento económico, no he escuchado ningún argumento que tenga que ver específicamente con las fortalezas y debilidades del sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Vos sabés que ya tiene su tiempo implementado en la República Argentina. Yo soy de una provincia donde se implementó antes que a nivel nacional, y por lo tanto, vale la pena hacer una evaluación, como toda política pública.

Vale la pena evaluar, hacer un análisis de fondo y después ver la decisión. ¿Se quiere profundizar el análisis o se quiere trabajar sobre las PASO para que sean una especie de tema del cual estemos hablando todos? Y lo tercero que me parece es que también el tratamiento de los temas en extraordinarias va a estar muy condicionado con el tema del no debate de la ley de presupuesto.

Cuesta pensar un debate político serio, profundo, sincero en extraordinarias cuando “el” tema parlamentario que deberíamos estar tratando por decisión del presidente de la Nación no se trata. Entonces, yo creo que todavía no hay una magnitud real de lo que está provocando Javier Milei con este segundo año de reconducción del presupuesto del 2023.

El 70% de los ingresos que tenga el Estado argentino van a ser decididos arbitrariamente por Milei y su lapicera. El 70%. Y me parece que la tarea del poder legislativo para eso está. Por eso se habla de la ley de leyes, es ponerle un límite a todo eso. Y para eso se necesita no solamente Unión por la Patria, sino que se necesita un acuerdo mucho más amplio que hay que trabajarlo. Por eso yo creo que hay que ir paso a paso, aprovechando la palabra. Hay que ir paso a paso viendo cómo se van parando también los distintos espacios respecto a este tema.

Elizabeth Peger: Respecto a esto que está planteando usted, la no inclusión en el temario de extraordinarias, y un temario lleno de cuestiones diferentes… porque, por un lado, está todo el tema vinculado a la reforma electoral, que de por sí es un tema que tiene complejidades importantes. Después está todo el tema de leyes antimafia, la nominación de jueces, si bien eso va por el carril del Senado, los pliegos de los jueces de la Corte, la ley de reiterancia. O sea, hay un montón de temas con un esquema de solamente cuatro semanas de extraordinarias. Y esto parece como… “llenemos todo el temario”, pero en definitiva, los objetivos del Gobierno me parece que están bastante aceitados en algunos puntos particulares y lo demás, digo, es como para intentar conformar a todos y que participen de las extraordinarias. No sé…

Me parece que hay algo de influencia de Patricia Bullrich en el temario, ¿no?

Por eso te estoy diciendo que hay un detrás del temario extraordinario que está sobrevolando la interna Milei-Macri, porque está la ley antimafia, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y empezó a ser tratada en las comisiones del Senado. Reiterancia, juicio en ausencia, son temas que tienen dictamen ya de la Cámara de Diputados, pero que sabemos que los ha impulsado principalmente la agenda de la ministra de Seguridad. Entonces, me parece que hay toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la interna de ellos… ¿No?

Ahora, ¿vamos a estar discutiendo temas de política de seguridad cuando el Congreso ni siquiera puede opinar sobre las partidas presupuestarias del Ministerio de Seguridad? ¿Vamos a estar discutiendo estas cosas cuando el Congreso no puede opinar, porque Milei no quiere, sobre la coparticipación de la Nación a las provincias? Si tenemos en cuenta la inflación, las provincias perdieron 10 puntos de coparticipación durante el año 2024. 10 puntos, para una provincia como Santa Fe, son 360.000 millones de pesos.

Las provincias también perdieron 680.000 millones de pesos, que componen el fondo de los aportes para el Tesoro Nacional, los ATN que no fueron distribuidos, que solamente llegaron con cuentagotas y, te digo, montos irrisorios a 10 de las 24 provincias argentinas, cuando todas las provincias argentinas estuvieron con problemas de desequilibrios financieros producto del ajuste de Milei.

Las provincias perdieron el 76% en términos reales de las transferencias no automáticas que van de la Nación a las provincias.

En ese 76% de caída de las transferencias no automáticas, está el fondo de incentivo docente, está el financiamiento para las cajas de jubilación de las provincias que nos fueron transferidas a la Nación, está la obra pública que se hace con convenios por las provincias, están los fondos para tecnología que no fueron transferidos a las provincias, están los fondos que financian medicamentos y políticas de salud. Todo eso está ahí adentro.

¿Mientras que no podemos discutir esto vamos a estar discutiendo las leyes de Patricia Bullrich? Bueno, a mí me parece un despropósito. Y creo también que hay que tener mucho diálogo político con los otros bloques parlamentarios para ver en qué situaciones están.

