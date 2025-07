El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, afirmó que La Libertad Avanza (LLA) no superará el 35% en las elecciones legislativas nacionales de octubre, porque “el programa económico del oficialismo está basado en la mentira”. “El resultado del oficialismo le va a dar a la oposición la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei no tenga fuerza en el Parlamento”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

José Mayans es senador nacional por Formosa desde 2001 y presidente del bloque Unión por la Patria en el Senado. Entre 1987 y 2001 se desempeñó como diputado nacional. Actualmente es el vicepresidente del Partido Justicialista, prácticamente a cargo porque la presidenta Cristina Kirchner está detenida.

Cuéntenos cuál es su pálpito de qué porcentaje del total de votos nacionales va a obtener en octubre el Partido Justicialista y qué porcentaje La Libertad Avanza (LLA).

La expectativa que tengo es de victoria en el aspecto legislativo. Primero, porque Milei está demostrando que el programa económico es un verdadero fracaso, que tiran datos que son inciertos, y que está afectada toda la economía argentina. Creo que la gente, en este momento, tiene conciencia de que es un programa que está basado en la mentira, en un gran endeudamiento público, con las provincias y con el sistema previsional. Si no cambia el rumbo, esto va a terminar muy mal.

El punto uno es el tema del 9 de julio, cuando Milei invita a los gobernadores y no va ninguno a Tucumán. Veintitrés gobernadores hacen una nota diciéndole al Presidente que el programa no va más. El jefe de Gobierno porteño también firmó. Viste la respuesta que tuvo el presidente para los gobernadores, que les dijo “el club de los mandriles que lloran”. Obviamente, los gobernadores están reclamando la deuda que tiene la Nación, porque hace un año y medio que los viene verseando. Por ejemplo, a las provincias que no transfirieron sus cajas, que son 13, les debe una fortuna. A la provincia de Buenos Aires le debe 11 billones. La deuda externa desde que está Milei es de 100.000 millones de dólares, y también acumula deuda con los gobiernos provinciales y con el sistema previsional. Por eso nosotros hicimos lo que hicimos en el Parlamento.

En el tema de jubilaciones, Milei corrigió la fórmula de actualización por decreto. En ese decreto, que no está basado en ley, hay un reclamo generalizado del sector previsional, porque para modificarla hace falta una ley. Entonces, Diputados hizo una fórmula intermedia, porque hoy Milei le estaría pagando la mínima en 380.000 pesos. La actualización que hizo Diputados, dándole el 7,2% de aumento más los 40.000 pesos, lleva el mínimo a 448.000 pesos. Y si estuviese la fórmula que Milei varió por decreto, estaría arriba de los 500.000 pesos. Tarde o temprano la Nación se va a tener que hacer cargo del reclamo de las provincias y de los jubilados. No es Milei, es la Nación, por irresponsabilidad de Milei. Además, la simulación que hace del valor de la moneda, donde dice que tiene una inflación del 1,5% y paga tasas del 80%, realmente es una demostración de que este sistema es insostenible.

Con esta situación económica, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado electoral en margen de porcentajes, entre tanto y tanto, de las dos grandes fuerzas que se enfrentan a nivel nacional, que es el justicialismo por un lado y La Libertad Avanza por el otro? ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado cuando él vete?

Creo que con estos resultados que tiene el Gobierno, creo que el pueblo argentino va a demostrar su disconformidad en las urnas. “El resultado del oficialismo le va a dar a la oposición la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei no tenga esa fuerza en el Parlamento como para implementar estas políticas públicas que son un verdadero fracaso para el país.

Usted dice que no va a tener mayoría en el Parlamento, algo que, obviamente, sea cual fuere el resultado, no podría tener. Usted dice que no va a tener mayoría ni siquiera con aliados. ¿Va a lograr 35% de los votos a nivel nacional y va a tener 85 diputados, por ejemplo?

Mi pálpito es que el Gobierno no supera el 35%.

Llevaría el número actual a 65 diputados.

Sí.

Fíjate en la última votación del Senado. Se votaron tres leyes previsionales, prácticamente por unanimidad, y la de los pedidos a los gobernadores, por más de dos tercios. Eso quiere decir que hay una disconformidad de los sectores políticos con las políticas públicas implementadas. En la sesión anterior, el jefe de Gabinete, un poquito más y sale corriendo del Senado, porque cuando llegó la hora de dar las explicaciones, hizo ese gesto de enojo y se fue. Y la última sesión, ya con mayorías que fueron muy fuertes, fue un mensaje al Poder Ejecutivo, sobre todo los gobernadores diciéndole que no se puede seguir así con esto.

Respecto al tema de La Rural, del total de la recaudación, el derecho de exportación representa el 4,6% de la recaudación. La mayor recaudación del país es el 33% del IVA, el 24% aporta la seguridad social y el 20% es Ganancias. Los derechos de exportación son el 4,6% de la recaudación actualmente. Si hablamos de lo que nosotros votamos, representa aproximadamente 3 billones sobre una recaudación de más de 100 billones. En el año le puede afectar el 3%. Pero, aunque él dice que es un brillante economista, tampoco es 3.000 millones, porque hay que descontarle el 30% que el Estado le cobra de impuestos porque eso va derecho al consumo. O sea que va a representar 2 billones. Es un disparate total lo que dijo en La Rural.

Javier Milei encabezó el acto inaugural oficial de la 137° Exposición Rural el sábado 26 de julio.

Yo quiero colocarme en diciembre de este año, que me parece que va a ser el punto de inflexión para tratar de entender la segunda mitad del mandato de Milei. Si obtuviera menos del 35%, querría decir que a nivel nacional el peronismo tendría posibilidades de ganarle, porque otro 35% tendría que tener el peronismo. Si se diera tal circunstancia, evidentemente sería un desplome del Gobierno.

Le reclamaríamos, por ejemplo, tener presupuesto. (José Luis) Espert, que es su candidato, no trabaja. Deberían echarlo de la Comisión de Presupuesto. Hace un año que está mintiendo. Espert y (Ezequiel) Atauche, a quienes les dimos la presidencia, por ser comisiones que el Gobierno necesita, se dedicaron directamente a trabar el funcionamiento de las comisiones de presupuesto de ambas partes, tanto diputados como senadores. Entonces, ¿cómo está el país? Sin presupuesto. No se puede discutir la política monetaria, la política cambiaria, la política impositiva, la política de gasto, los cinco ítems principales del presupuesto ni la relación con las provincias. No se puede manejar el Estado de esta forma.

Y cuando uno le llama la atención de esto, que hace a la democracia y a la distribución de la responsabilidad en los poderes del Estado, en cuanto a la jurisdicción y competencia de las provincias, te insultan, te dicen que sos un mandril, que sos un hijo de puta, que sos un delincuente. Es una persona que está alterada en sus valores mentales realmente, porque trata así a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, haciéndose el guapo, demostrando que es Superman y uno se da cuenta que realmente no entiende nada.

Probablemente sea un gran perjuicio para el país mantener estas políticas públicas. Ya nos afectó en más de 100.000 millones de dólares en concepto de deuda externa y nos afecta en la deuda con las provincias porque esto fue directamente a la Corte. ¿Quién le va a pagar el resarcimiento a las provincias de lo que les debe Nación? ¿Y quién le va a pagar al sector previsional lo que se le está debiendo? Si el sector previsional reclama que no tiene por ley la actualización, la van a ganar. Y es deuda de la Nación. Están incurriendo en incumplimiento los funcionarios públicos. No vale todo en el sistema democrático, en el Estado de derecho. Hay reglas que rigen la Constitución y las leyes.

Claudio Mardones: Después de la sesión del 11 de julio, Casa Rosada dijo que iban a impugnarla. Corre el tiempo y no presentaron ninguna impugnación respecto a la sesión. ¿Ha sido el rol de Victoria Villarruel determinante? Porque todos los bloques consideran que la vicepresidenta se ciñó al reglamento, y que, a partir de cumplir con el reglamento, bueno, no hay chances. ¿Qué cree?

Primero, fue un verdadero disparate del presidente del Jefe de Gabinete. ¿Qué le dijo Victoria Villarruel a la ministra cuando le dijo que se levante y que declare nula la sesión? Le dijo a Patricia Bullrich que vaya y lea la Constitución. Aparte, la trató de burra. La Constitución es tan simple que, a través de la lectura, un ciudadano común puede interpretarla. Y, aparte, tenemos reglamentos por los que nos regimos, que tienen prácticamente un valor constitucional.

Nosotros tenemos dos tipos de sesiones: las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. En las sesiones ordinarias se puede tratar cualquier tema, de cualquier poder y de cualquier iniciativa. Y en las extraordinarias, que prácticamente van desde diciembre hasta febrero, la prioridad la tiene el Poder Ejecutivo en los temas que quiere tratar. En eso consiste el año parlamentario. ¿Para qué se fija la ordinaria? Para que nadie impida el funcionamiento del poder. Entonces, como establece la Constitución, impedir el funcionamiento del poder del Estado es prácticamente un golpe. Es una violación expresa a la Constitución. Por eso se fija. Y el Parlamento le anuncia al pueblo argentino que el Congreso va a sesionar los miércoles y los jueves a las 14 horas. Eso está establecido. Lo único que tenemos que hacer es Cámara: o sea, entramos, tenemos quórum, fijamos temario y trabajamos. Lo que dijo Bullrich y lo que dijo el Presidente es un disparate total. Lo que dijo el Jefe de Gabinete es un golpe institucional. Eso ni siquiera es objetable, aparte está establecido por la propia Constitución.

CM: ¿Analizan la posibilidad de volver a realizar una sesión ordinaria y hacer Cámara ahora en agosto?

Estamos viendo que va a hacer el Presidente con el veto. Vuelvo a insistir que es un disparate decir que los “gastadores seriales" llevamos a 350.000 millones el gasto y que nos salvó de una inflación de 17.000 puntos. Aparte, él dice que bajó los impuestos. La canasta de 256.000 pesos pasó a 1.150.000 pesos. Entonces, cuando vos pagás IVA por 250.000, como pagan una familia, es un precio. Y cuando pagás IVA por 1.150.000, es otro precio. Milei reventó con los impuestos a todos. Yo calculo que el gasto que estamos viendo para el sector previsional, que aparte es de estricta justicia social porque no están pasando ni siquiera la línea de indigencia, alcanzaría más o menos entre 2 billones y 2,5 billones de un total de recaudación de más de 100 billones. Entonces, es mínimo. No puede decir semejante disparate el Presidente.

Elizabeth Peger: El Gobierno, aparentemente, se va a tomar todo el tiempo que tiene, ¿no?, hasta el lunes, para formalizar los tres vetos que anticipó el Presidente: a las dos leyes jubilatorias y a la ley de emergencia en discapacidad. Mientras tanto, empezó a negociar con algunos gobernadores, y en esta negociación también se cuela el tema del cierre de alianzas para la elección de octubre, que está previsto para el jueves que viene. ¿A usted le preocupa que algunos gobernadores y legisladores que han acompañado las iniciativas en el Congreso puedan cambiar de opinión en el afán de cerrar una alianza electoral con el Gobierno?

Él firmó una nota con 23 gobernadores y gobiernos sobre el tema del ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Ese 1%, más o menos, afecta un 3% a las cuentas provinciales, que no es nada, realmente. Solamente es un gesto que hacen, porque los gobernadores no tienen inversión pública ni los servicios económicos que están establecidos en el costo energético, que es lo que les preocupa discutir a los gobernadores. Sin esta discusión que se tiene que dar en el presupuesto, los gobernadores no pueden cumplir con su jurisdicción y competencia. Educación, salud, seguridad, justicia y municipios, que están contemplados en la Constitución, están en incumplimiento, porque la mayoría de los gobiernos provinciales, por la falta de cumplimiento de la Nación, están con problemas en sus cuentas públicas.

Tienen que decidir si van a acompañar este programa demencial que tiene Milei, que genera deuda por todas partes y que no hay forma de reparar si no se recupera la economía. Si mantienen esto, bueno, serán responsables del desastre después de octubre. Porque, después de octubre, ¿ustedes creen que el dólar va a valer 1.300 pesos así como están? Ya están pagando dólar futuro a más de 2.000 mil. Así que imagínense cómo está. Los gobernadores van a decidir si van a acompañar esto o si van a ser responsables. Por lo que escuché, yo creo que se van a ratificar los dos tercios en ambas cámaras. Para eso estamos trabajando.

¿Y qué piensa usted que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO? Y obviamente eso afectaría también el resultado del peronismo en la ciudad de Buenos Aires.

En la última elección, el candidato de LLA ganó la elección en la Ciudad, y el peronismo estuvo ahí, a un paso.

¿Pero usted cree que ahora va a ser como en la Ciudad, que no estuvieron juntos, o va a ser como en la provincia, que sí estuvieron juntos LLA y el PRO?

Depende del grado de humillación que acepte el PRO, porque hasta acá los vienen humillando bastante feo. Los están haciendo desaparecer como fuerza.

Siempre hay un límite. ¿Cuál es su pálpito?

Yo creo que si quieren mantener la fachada de fuerza política, tienen que implementar un camino distinto al sometimiento que les está llevando adelante el órgano nacional.

Otra de las versiones es que LLA no quiere ni siquiera acordar con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, porque sienten que con Patricia Bullrich sola logran el 50% y que no los necesitan. ¿Cuál es su experiencia política?

Yo pienso que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene un comportamiento más cercano a las políticas públicas del PRO. Aparte, el Partido Justicialista tuvo un muy buen desempeño en la última elección. A mí me parece que no quieren saber nada. Lo que quieren es hacer desaparecer al macrismo. Ya lo están demostrando. Aparte, el resultado electoral les dio muy duro realmente a Silvia Lospennato. Creo que están trabajando para eso, para que Patricia sea la candidata.

Mayans sostuvo que Patricia Bullrich no tiene la "presencia nacional" necesaria para competir

contra Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Usted fue un avanzado cuando hace un año habló con cordialidad de la vicepresidenta Villarruel, inclusive de parte de las ideas de la vicepresidenta que podían tener cierto punto de contacto con una parte del peronismo. Incluso lo hizo acá en este programa, y mereció luego cierta reprimenda de Cristina Kirchner. ¿Cómo ve la situación de Villarruel y cómo se imagina su futuro? ¿Es posible ahora que en 2027 Villarruel pueda estar más cerca de alguna parte del peronismo?

Lo que observé de ella es que en la última sesión le hace un gesto al Gobierno. Porque al no poder resolver el problema institucional del funcionamiento del Parlamento, porque así estaba establecido y no podía hacer lo contrario, ella dijo que interpretaba que los proyectos necesitaban dos tercios para su tratamiento. Eso fue un gesto de ella hacia el Gobierno. Nada más que el resultado fue tan contundente, de más de dos tercios. Entonces, Milei le echa la culpa de todo a ella y aprovecha porque tenían una disputa de imagen. Había momentos en que ella medía mejor que Milei por todos los comportamientos de Milei. Eso para mí fue observado por la hermana del Presidente. Y después de esa nota que le hacen del “jamoncito”, que le disgustó mucho a él, obviamente que decidió terminar con la participación de Villarruel.

Pero esto viene de antes. Porque cuando asume Milei, ella subió sola la escalinata. Después Milei no le respetó la palabra en cuanto al tema de seguridad, que le dio a la "montonerita", como dice él, a Patricia, y le incumplió en el tema de Defensa Nacional. Eso ya estaba quebrado. En la última sesión quedó el cansancio de ella de recibir insultos, más el ataque de todos los trolls y más el equipo de inteligencia. Se cansó. Y obviamente que ella, en este momento, es la vicepresidenta votada por el pueblo argentino. Le sustituye al presidente en caso de discapacidad o cualquier otro problema. Ella está ahí y está trabajando como presidenta del Senado y definirá cuál va a ser su carrera política.

Déjeme volver a mi deporte preferido, que es el futuro. Siguiendo esa idea que la vicepresidenta le planteó al Presidente una competencia futura desde el primer momento, o que la hermana del Presidente la percibe como una competencia futura, ¿no cree que lo mismo podría pasar con Patricia Bullrich? Imagine a Patricia Bullrich ganando la ciudad de Buenos Aires con el 50% en 2025. ¿No será la candidata a competirle a Milei en 2027, y la hermana de Milei tomará con ella la misma medicina que le dedicaron a la vicepresidenta actual?

Patricia tiene su presencia en la Capital Federal, pero en el país no. No tiene forma de competir. Aparte, es una persona que para mí no representa realmente los intereses del país. En el comportamiento como ministra de Seguridad demostró que para ella vale hacer lo que hace con la fuerza, como pegarle a los jubilados. Yo desapruebo totalmente lo que hace Patricia. Pero no creo que tenga esa presencia nacional como para competirle a Milei. Hubiese competido más Victoria, y por eso se encargaron ya de eliminarla. Pero viste que en política uno más uno no es dos. En política cambia la circunstancia y cambia todo. Yo espero, después de octubre, que Caputo muestre la consistencia de su programa económico y que muestre qué va a hacer con la deuda pública, con la deuda a las provincias, con la deuda al sistema previsional y con el presupuesto. Estoy esperando eso.

