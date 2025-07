Cruce electoral en Corrientes: Colombi cuestionó la "falta de experiencia" de Juan Pablo Valdés, que lo tildó de "gagá"

Las acusaciones cruzadas entre los candidatos a gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi y Juan Pablo Valdés, subieron de tono en a prácticamente un mes de las elecciones.

Colombi, sin mencionar directamente a Valdés, lanzó duras críticas a un candidato sin experiencia y con una supuesta educación incompleta, lo que fue respondido por Valdés, quien acusó a su oponente de estar "gagá" y de recurrir a "métodos de la vieja política".

Colombi cuestiona la preparación y denuncia "aprietes"

El exgobernador y actual candidato por Encuentro por Corrientes (ECO), Ricardo Colombi, afirmó que el candidato al que alude "no tiene experiencia, no terminó la secundaria" y es "empresario de boliches".

De manera irónica, sugirió que a este candidato "le falta hacer todavía el segundo grado rural después volver a terminar la primaria, terminar la secundaria".

Colombi incluso repitió la frase "terminar la secundaria" varias veces, enfatizando la necesidad de preparación para cualquier rol, comparando la situación con la exigencia de tener la secundaria para ser empleado de banco o ingresar a la universidad, y extendiendo esa misma necesidad a la política al afirmar que "para ser político también (hay que estar preparado)" y que "sin estudio no somos nada", dijo en diálogo con el programa Punto de Vista.

Corrientes: fuerte respaldo de Karina Milei y Martín Menem a Lisandro Almirón con críticas a 25 años de "status quo"

Reiteró que no se puede "dejar el manejo de la provincia en mano de gente que no tiene la experiencia" o la "preparación adecuada en el tiempo", especialmente considerando que "los tiempos que se vienen son mucho más las dificultades".

Argumentó que su proyecto es "más integral", abarcando salud, educación, seguridad, producción, cultura y deporte, en contraste con el proyecto del gobierno actual, que, según él, se basa "solamente en la obra pública y de los recursos y otra cosita más".

Denuncia de presiones y "aprietes" a instituciones y ciudadanos: Colombi denunció que el gobierno provincial está ejerciendo presión sobre instituciones deportivas, empresarios, ciudadanos y trabajadores del Estado que no coinciden con sus ideas.

Mencionó casos específicos como un club de la capital que no quiso alquilar un espacio por miedo a perder subsidios y una institución deportiva en San Roque a la que le cortaron la luz por apoyar a su campaña. También citó el caso de un candidato a intendente que fue trasladado de funciones por no ser visto en un acto de su partido.

Efecto en las elecciones y el "voto oculto": el exmandatario considera que estas tácticas "autoritarias" del pasado generarán un efecto negativo y contrario al deseado por el gobierno.

Afirma que si se causa un perjuicio a una persona, ese daño se multiplica por diez debido al apoyo de su familia y amigos. Predice un "voto oculto muy importante" a nivel provincial y municipal, señalando que muchas reuniones se están realizando de forma privada por temor.

Crítica al sector empresarial y la represión a trabajadores: expresó su sorpresa y desaprobación ante el "timorato" comportamiento del sector empresarial de Corrientes.

Además, le "duele profundamente" que las represalias se tomen con trabajadores comunes y sencillos, especialmente si son mujeres, madres y tienen hijos con necesidades especiales, llegando a dejarlas "sin la obra social".

Juan Pablo Valdés responde y rechaza la "vieja política"

Juan Pablo Valdés, candidato a gobernador por Vamos Corrientes, salió al cruce de las acusaciones y afirmó con contundencia: "Yo terminé la secundaria. Yo no sé a quién se refiere el candidato de ECO. La verdad que capaz leyó mal un informe, quizás está un poco gagá, pero yo no me siento afectado por lo que él dice".

"Yo me recibí en el 2001 en el Liceo Naval Militar Almirante Storni. Puede llamar, puede consultar. Tengo amigos, la verdad yo no me siento afectado por lo que él haga o diga", agregó a radio Continental.

Valdés confía en ganar en primera vuelta en Corrientes y denuncia una "campaña sucia nunca antes vista"

El candidato desestimó las críticas, señalando que son métodos que Colombi "ya utilizó" en el pasado, incluso "con Camau (Espínola)".

Advirtió que "después también seguramente va a atacar mi sexualidad. Son cosas de la vieja política que nosotros queremos abandonar. Por eso me parece que nosotros no caemos en ese vicio de querer ir por ese lado".

Enfatizó que su campaña se centrará en "conversar con los vecinos de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que avanzar y desarrollar la provincia", y concluyó que "un título no es determinante en las capacidades ni en el éxito".

La campaña en Corrientes se calienta con acusaciones personales y cruces de estilo político

El debate electoral en Corrientes se polariza y adquiere un tono personal con las acusaciones cruzadas entre Ricardo Colombi y Juan Pablo Valdés.

Mientras Colombi intenta instalar dudas sobre la preparación y la experiencia de su contrincante, y denuncia supuestas presiones del gobierno provincial, Valdés responde con desdén, atribuyendo los ataques a la "vieja política" y reivindicando su trayectoria educativa y su enfoque en las propuestas.

Esta escalada verbal anticipa una recta final de campaña con alta tensión, donde las diferencias de estilo y la confrontación de ideas sobre la gestión provincial se profundizarán, dejando al electorado correntino la tarea de discernir entre las acusaciones y las plataformas de gobierno.