Los bonos del Tesoro norteamericano se disparan: Powell dice que los riesgos justificarían un ajuste de tasas

Los bonos del Tesoro subieron con fuerza después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abriera cuidadosamente la puerta a un recorte de las tasas de interés el próximo mes, citando los riesgos del mercado laboral incluso en medio de las preocupaciones por la inflación.

Los rendimientos cayeron en todos los plazos, con los títulos a dos años retrocediendo hasta siete puntos básicos, mientras que el bono de referencia a 10 años descendió a 4,27%.

En comentarios preparados para la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo: “la estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas del mercado laboral nos permiten proceder con cuidado mientras consideramos cambios en nuestra postura de política monetaria”.

Los operadores aumentaron inmediatamente las apuestas a un recorte de un cuarto de punto porcentual en septiembre. Los swaps de tasas de interés muestran una probabilidad superior al 85% de una reducción de tasas, mientras que antes de que Powell comenzara a hablar, las probabilidades rondaban el 65%.

“El discurso de Powell suena un poco más moderado al sugerir un desplazamiento de los riesgos hacia la debilidad del mercado laboral y alejarse de la rigidez de la inflación estadounidense”, dijo Valentin Marinov, jefe de investigación y estrategia cambiaria del G10 en Credit Agricole. “Sus comentarios parecen preparar el terreno para un recorte en septiembre”.

