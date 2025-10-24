Donald Trump pone fin a las negociaciones comerciales con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que detendría de inmediato todas las negociaciones comerciales con Canadá, citando un anuncio canadiense contra su plan arancelario insignia que utiliza la voz del expresidente Ronald Reagan.

“TARIFAS SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE.UU.”, escribió Trump. “Con base en su comportamiento inaceptable, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS.”

El anuncio en cuestión incluye fragmentos de un discurso que Reagan pronunció en 1987, en el que defendió los principios del libre comercio y criticó los aranceles como una idea obsoleta que sofoca la innovación, eleva los precios y perjudica a los trabajadores estadounidenses.

Financiado por el gobierno de Ontario, el anuncio busca sembrar dudas entre los votantes republicanos al usar una de las voces más icónicas del partido.

Trump, sin embargo, dijo que el movimiento parece estar cronometrado para interferir con un próximo caso ante la Corte Suprema que impugna la legalidad de gran parte de su política económica exterior. El presidente ha advertido de un desastre si el tribunal anula sus aranceles por país, lo que obligaría al gobierno a reembolsar a las empresas miles de millones de dólares en derechos ya pagados.

La Corte tiene previsto escuchar los argumentos orales del caso el 5 de noviembre.

La Fundación y el Instituto Presidencial Ronald Reagan criticaron a Ontario por emitir el anuncio, afirmando que no solicitaron permiso para usar los comentarios y que el “audio y video selectivo” en el anuncio “distorsiona” el discurso completo de Reagan.

Las declaraciones de Reagan respaldaban su decisión de aplicar aranceles a las importaciones japonesas, al tiempo que defendían el libre comercio y advirtían sobre los efectos a largo plazo de los aranceles.

Consecuencias para Canadá

La economía canadiense ha sido gravemente afectada por los aranceles de Trump, ya que aproximadamente tres cuartas partes de sus exportaciones fueron a EE.UU. el año pasado. Ontario, con unos 16 millones de habitantes, ha estado en el centro de la guerra comercial por ser el corazón de las industrias del acero y automotriz de Canadá, dos sectores golpeados por las medidas del presidente. Canadá es el segundo mayor socio comercial de EE.UU.

El anuncio inyectó nueva incertidumbre en una de las mayores relaciones comerciales bilaterales del mundo. EE.UU. y Canadá intercambiaron más de US$900.000 millones en bienes y servicios el año pasado. El dólar canadiense bajó tras los comentarios de Trump.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles. Las oficinas del primer ministro canadiense y del primer ministro de Ontario no respondieron a las solicitudes de comentario realizadas fuera del horario laboral.

Funcionarios de ambos países han mantenido conversaciones durante meses, centradas recientemente en los aranceles al acero y al aluminio, mientras el gobierno de Mark Carney pone bajo presión el argumento de que reducir los aranceles sobre los metales ayudaría al sector manufacturero avanzado de EE.UU.

Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, probablemente se verán la próxima semana, ya que ambos asistirán a las cumbres de la Asean y APEC en Malasia y Corea del Sur, respectivamente.

Desde su regreso al poder, el presidente ha adoptado un enfoque poco convencional respecto al comercio, anunciando con frecuencia la imposición o eliminación de aranceles y acuerdos comerciales con aliados y adversarios por igual a través de su plataforma Truth Social. Sus decisiones suelen depender de las posturas políticas o políticas económicas de los países.

“Los mercados ya han visto esta película: el juego de Trump con los límites del comercio rara vez dura”, dijo Charu Chanana, estratega de Saxo Capital Markets en Singapur. “Cualquier debilidad del loonie podría revertirse rápidamente, a menos que veamos un seguimiento con más aranceles o una nueva escalada retórica.”

No es la primera vez este año que Trump afirma que cortará las conversaciones comerciales con Canadá. A comienzos del verano, el presidente dijo que cancelaría todas las discusiones por el Impuesto a los Servicios Digitales y que anunciaría nuevos aranceles sobre el país.

La estrategia resultó efectiva en ese momento: Canadá dijo que introduciría una ley para eliminar el impuesto y suspender su recaudación, reabriendo los canales de comunicación.

