La inflación en septiembre de 2025 en EE.UU. fue del 0,3%, acumulando 3% interanual

La inflación en Estados Unidos fue del 0,3% en septiembre, según lo indicó este viernes 24 de octubre la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En términos interanuales, el incremento del índice de precios al consumidor fue del 3% en septiembre, aumentando por encima del 2,9% interanual que se registró en agosto de este mismo año.

Los datos oficiales fueron publicados con nueve días de retraso debido al cierre parcial del gobierno estadounidense que aún continúa.

Según informa la agencia de noticias AFP, esta aceleración “probablemente no afecte las expectativas de un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana, en un intento por respaldar el debilitado mercado laboral”.

IPC por debajo de los pronósticos

Los datos de inflación anual y mensual sorprendieron a los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal quienes vaticinaban pronósticos con cifras más elevadas.

El índice de la gasolina, que aumentó 4,1% entre agosto y septiembre, es uno de los rubros con mayor incidencia en esta última medición del IPC. El Índice de alimentos subió 0,2%, impulsado por un alza del 0,3% en el costo de los comestibles consumidos en el hogar.

La llamada inflación “subyacente” o core, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también se ubicó por debajo de las expectativas, en un 3%, según el Departamento de Trabajo estadounidense.

La suspensión del gobierno bloquea las publicaciones oficiales

Estos datos le ofrecen a economistas y operadores financieros una visión necesaria sobre la salud de una de las mayores economías del mundo, en un momento en el que la mayoría de las publicaciones oficiales de datos están suspendidas por el cierre del gobierno estadounidense, que lleva 24 días ininterrumpidos.

La agencia AFP informó que los legisladores en el Capitolio siguen en un punto muerto: los republicanos se mantienen firmes y se niegan a aceptar las demandas de los demócratas de extender los subsidios que permiten a millones de estadounidenses acceder a un seguro de salud asequible.

Los datos del IPC publicados este viernes constituyen una excepción a la suspensión de los informes oficiales, y se difundieron para permitir que la Administración del Seguro Social de EE.UU. calcule su ajuste por costo de vida para 2026.

Pocos minutos después de la publicación del IPC, la SSA (Social Security Administration) anunció que los beneficios jubilatorios aumentarán alrededor de 56 dólares mensuales a partir de enero.

Recortes de tasas de la Reserva Federal

Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos avance la próxima semana con un nuevo recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés de referencia, pese a la reciente aceleración de la inflación, según informó AFP.

La medida seguiría al primer recorte del año, aplicado en septiembre, cuando el banco central redujo la tasa a un rango de entre 4% y 4,25%, con amplio consenso entre sus funcionarios.

Por último, según los últimos datos del Departamento de Trabajo, la economía estadounidense generó 22.000 nuevos empleos en agosto, lo que refuerza la percepción de una desaceleración significativa en la creación de puestos.

