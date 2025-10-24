Con la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería, el Gobierno de Javier Milei alcanzó la expresión máxima de una gestión con el centro en lo financiero. La Casa Rosada le sacó a Luis Caputo su mano derecha en el Ministerio de Economía y cubrió un bache inesperado en una de las áreas más importantes con un nombre propio, en medio de especulaciones de una coalición. El cambiazo ocurre mientras se dan las negociaciones con Estados Unidos, los mercados celebran y las empresas dudan.

El funcionario ya estaba a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Hacienda y ofició como número dos del titular de la cartera económica. Alfil de Wall Street, es otro ex JP Morgan dentro de la administración libertaria que ya había sido jefe de Gabinete de Finanzas en 2017 y, en 2018, Caputo se lo llevó al Banco Central. Ambos mantuvieron una relación profesional estrecha que continuó en el ámbito privado y formaron juntos Anker, la consultora previa a este último salto a la gestión pública.

Alineamiento total con Estados Unidos

En el mercado, la lectura fue mayoritariamente positiva. Operadores con oficina en Wall Street nombran a varios economistas y gente de las finanzas que ocuparon esa posición de diplomacia: Domingo Cavallo, Guido Di Tella e incluso Diana Mondino. “El objetivo de Milei es el alineamiento total con Estados Unidos. Quirno ya venía trabajando en esa línea”, planteó confiado un agente de Bolsa.

Por qué Pablo Quirno, el nuevo canciller, oculta su declaración jurada

En Nueva York destacan su cercanía con el país de América del Norte, su rol en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su pasado de trader de la Gran Manzana. Desde Washington, el economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Martín Castellanos, consideró que “la designación de Quirno es acertada considerando el nuevo contexto geopolítico mundial”.

“Actualmente, lo más relevante para atraer flujos comerciales y de inversión es la negociación económica, bajo un formato mayormente transaccional donde hacer equilibrio entre Estados Unidos y China es clave. Esto requiere conocimiento técnico, ejecutividad y entendimiento de las condiciones de mercado. Creo que el nombramiento va en este sentido y al mismo tiempo simplifica la coordinación con el resto del equipo de Gobierno”, analizó en diálogo con PERFIL.

El vínculo con el Gobierno de Donald Trump es por sobre todo geopolítico, con la impronta financiera que le da, no sólo el swap de monedas, sino la intervención directa que hace el Tesoro estadounidense en el mercado cambiario. Con Scott Bessent, otro trader de Nueva York, como máxima autoridad económica, un Quirno en Relaciones Exteriores termina de hacer match con una herramienta dinerista que ahora EE.UU. tiene en sus manos y de fácil acceso: los pesos que compró y que puede ejecutar en cualquier momento.

Reacomodamiento de Gabinete: La Libertad Avanza se blindó

“Tampoco el que esté cerca de Caputo parece particularmente notable”, respondió otro trader de la Gran Manzana. Con el Gabinete crujiendo, desde el Gobierno buscaron instalar que el equipo económico “no se toca”, aunque por lo bajo funcionarios de segunda y tercera línea le avisan a interlocutores del sector privado que, la próxima semana, su futuro es incierto.

Otro hombre de mercados se enfocó más en el enroque político: “Es el primer movimiento del Gabinete y con gente propia, estimo que estará alineado a ambos Caputos. Pero es una señal respecto de la eventual coalición que se estaba hablando que podía hacerse”.

Las empresas, a la espera del acuerdo arancelario con EE.UU.

En el empresariado, la noticia de la salida de Gerardo Werthein cayó de sorpresa, sobre todo a quienes estaban esperando los pormenores del acuerdo comercial para reducir aranceles que hoy están en 10%. En los últimos días, el Gobierno amagó en varias ocasiones anunciar el listado de productos “en cuotas”, porque se trata de un conjunto “variado” en el que no quedan afuera acero y aluminio, que hoy tienen tarifas más altas del 50%.

Las ventas en supermercados cayeron 0,2% en agosto según el INDEC

En los distintos sectores se quedaron esperando las noticias en medio de una fuerte caída de la actividad económica y debates sobre la competitividad; y hay incertidumbre respecto de cómo llevará adelante Quirno esas negociaciones.

Mientras, en los últimos días, emisarios del Palacio de Hacienda visitaron las Bolsas de Rosario, de Cereales de Buenos Aires y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). Buscaron llevar seguridad sobre el plan económico que vendrá después de las elecciones, definió un empresario a PERFIL.

Aunque lo hicieron sin mucho detalle, más que el énfasis en las reformas laboral y tributaria. Sí aseguraron que después de las elecciones volverá la estabilidad. Atribuyeron la volatilidad de estos días al nerviosismo típico y el propio titular de la cartera económica atribuyó este miércoles en la Bolsa de Córdoba la presión cambiaria a “lo que se habla en la televisión”.



AM/ML