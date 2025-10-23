Siguen las renuncias en el gabinete de Javier Milei: “De diez ministros ya tenés cinco afuera”

El periodista, Alejandro Gomel, analizó en Canal E la tensión dentro del Gobierno, luego de las salidas del canciller Gerardo Werthein y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Alejandro Gomel explicó que las dimisiones se adelantaron a los tiempos previstos por el propio Gobierno. “Si bien era un secreto a voces, no deja de sorprender que no haya podido el Gobierno sostener la salida primero de Werthein y ahora de Mariano Cúneo Libarona al ministerio de Justicia hasta por lo menos el domingo a la noche”, señaló.

El plan de renovación en el gabinete no llegó al domingo

Asimismo, detalló que, “el plan original del Gobierno era, después de las elecciones, hacer una revisión de lo que es el gabinete, un relanzamiento del gabinete nacional y en ese marco plantear las salidas. Bueno, no llegaron al domingo”.

Por otro lado, Gomel advirtió: “De diez ministros ya tenés cinco afuera, si contamos al secretario de Comunicación, al vocero Adorni como un ministro más, de hecho siempre estaban las reuniones de gabinete, de diez ministros ya tenés cinco lugares, cinco casilleros vacíos”.

Expectativa por lo que pueda pasar en las elecciones

Según desarrolló, el resultado electoral será determinante para el relanzamiento político de Javier Milei: “Será muy importante lo que pase el domingo con las elecciones, cuáles son los resultados, qué lectura hace el Gobierno del resultado electoral, qué lectura hace el Presidente. Toma nota de lo que pase ahí y a partir de ahí, cómo es este relanzamiento que está pensando el Presidente y los tan cerca suyos para el domingo a la noche o no mucho más allá del lunes presentar este nuevo gabinete nacional”.

El periodista adelantó que dentro de la Casa Rosada se evalúa una reorganización ministerial: “Hay varias hipótesis que se manejan en el Gobierno. ¿Qué va a pasar con Seguridad y Justicia? Una de las hipótesis es que puede haber una fusión, como va a pasar en otro momento, Seguridad y Justicia, y que allí vaya Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que fue candidato y es el legislador provincial electo, y que vaya a ese lugar”.

Además, explicó que, “las dos personas que manejan las áreas, Santiago Caputo en Justicia y Patricia Bullrich en Seguridad, mantengan a sus números dos, es decir, al que hablábamos recién, Amerio en Justicia, Alejandra Monteoliva en Seguridad, mantengan ese puesto en un ministerio fusionado que tenga como cabeza a Montenegro”.