Ezequiel Vega: “Las sanciones de Estados Unidos a petroleras rusas dispararon el precio del crudo a nivel global”

En diálogo con Canal E, el analista de mercados internacionales, Ezequiel Vega, analizó la suba del petróleo, la situación bursátil global y las expectativas ante un inminente recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense.

Sanciones, petróleo en alza y reacción global

El especialista explicó que “la suba del petróleo se debe a las sanciones que impuso Estados Unidos a dos petroleras rusas”, lo que generó un impacto inmediato en los precios del Brent y del WTI. “Eso disparó el precio del petróleo a nivel global y también el valor de las acciones de las empresas del sector”, destacó Vega.

Según el analista, “cuando se toman este tipo de medidas, lo que se provoca es que el precio suba y se dé un alza generalizada”. La reacción no se limitó a Estados Unidos: Equinor, Shell y Chevron registraron incrementos superiores al 3%, mientras que YPF subió cerca del 5%.

Vega explicó que las sanciones de la administración Trump también contaron con apoyo de la Unión Europea, lo que amplificó su efecto sobre los mercados. A pesar de ello, las bolsas europeas mostraron signos de fortaleza: “Vemos al alza la mayoría de los índices, tanto el DAX alemán como el IBEX español y el CAC 40 francés”, detalló.

En Asia, la situación fue diferente. “El Nikkei 225 de Japón cayó tras la elección de una nueva primera ministra con visión de expansión fiscal”, comentó, mientras que China corrigió a la baja debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos por tierras raras, soja y software.

Expectativas sobre la FED y deuda estadounidense en foco

De cara a los próximos días, Vega subrayó que “toda la comunidad bursátil internacional espera que la FED recorte la tasa de interés”, ya que “cuando la FED recorta la tasa, hace más accesible el crédito y contagia positivamente a las bolsas del mundo”.

El analista advirtió además sobre el aumento del endeudamiento estadounidense: “La deuda de Estados Unidos subió de 37 a 38 billones de dólares en dos meses, lo que representa más del 120% del PBI”, alertó. Este escenario, dijo, contribuyó a que el país perdiera su histórica calificación AAA en los bonos del Tesoro.

Sobre la política monetaria, Vega señaló una creciente influencia del presidente Trump: “Ya la mitad de la Junta de Gobernadores de la FED tiene una línea de recorte mucho más agresivo y se habla de una influencia directa de Trump en la designación del próximo presidente de la Reserva Federal”.

Finalmente, analizó el desempeño de los índices norteamericanos: “Seguimos en máximos históricos, incluso con resultados trimestrales negativos de Tesla, Netflix e IBM”, observó.

En cuanto al futuro del sector energético, concluyó: “Trump busca aumentar la producción petrolera, por eso el litio y los autos eléctricos, como Tesla, pierden protagonismo”.



