Boric votó en Punta Arenas con su hijita Violeta: "Chile es una familia, más allá de todas las diferencias"

Chile va a las urnas este domingo 16 de noviembre en un comicio de resultado abierto, en el que la izquierda encabezada por el presidente Gabriel Boric se encolumna detrás de Jeanette Jara, mientras desde la derecha son tres las opciones que las encuestas ven con chances ciertas de llegar a un ballotage: José Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Boric votó en horas de la mañana con su pequeña hija Violeta en brazos, en la localidad de Punta Arenas. "Recuerdo cuando mi papá me metía a la urna, le marcaban el dedo y ahora me resulta muy emotivo poder votar con Violeta, fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría", señaló el mandatario a los periodistas.

"El mensaje que quiero dar al país es de familia unida, Chile es una familia y al final, más allá de diferencias legítimas que tengamos, vamos a estar juntos siempre", añadió.

La votación comenzó a las 08H00 locales (11H00 GMT), con la apertura de más de 40.000 mesas para sufragar, que funcionarán por 10 horas.

Más de 15,6 millones de votantes están convocados para elegir entre ocho candidatos al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, y renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Evelyn Matthei, votando este domingo en Chile. (FOTO AFP)

