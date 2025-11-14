Elecciones en Chile: encabeza la candidata de Gabriel Boric, pero hay altas probabilidades de balotaje

Chile se prepara para renovar la presidencia este domingo 16 de noviembre. La última encuesta Atas Intel reafirma que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, encabeza las encuestas pero que los números no le permitirían evitar el balotaje, con lo que, podría empañarse la continuidad del progresismo ante una eventual polarización con la extrema derecha.

El estudio fue realizado en la semana previa a las elecciones, entre el 10 y el 14 de noviembre, sobre un total de 3.118 encuestados, a través del método de recolección de dato digital aleatorio (Atlas RDR), con un margen de error de 2 puntos.

De acuerdo a los números obtenidos, la ex ministra de Trabajo de Gabriel Boric, Jeannette Jara, que pertenece al Partido Comunista, tiene la mayor intención de votos (32,2%). Le siguen, con bastante diferencia, los candidatos de extrema derecha, José Antonio Kast (18,1%) y Johannes Kaiser (14,9%). Este último pertenece al Partido Nacional Libertario e imita a Javier Milei. En cuarto lugar queda Elevlyn Mathei, de derecha más moderada, con el 14,4%.

Encuesta Atlas Intel.

Los números dejarían abierta la puerta al balotaje, dado que ninguno logra alcanzar la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos. En ese caso, las posibilidades del oficialismo se complicarían. Ante la pregunta de cómo votaría en una eventual segunda vuelta, el 49% de los encuestados optó por Kast, mientras que el 39% eligió a Jara y el 12% aseguró que no sabe.

Por más que Boric no sea candidato, en la elección se pondrá en juego la aprobación o no de su Gobierno. En la encuesta realizada por Atlas Intel, el 48.8% de los consultados valoró la gestión como “muy mala”, el 27.4% como “buena” y el 22.4% como “regular”.

En relación a los principales problemas que tiene Chile, los encuestados debieron elegir hasta tres temáticas distintas dentro de un listado de 17. De esta maner, resultaron seleccionados como los mayores problemas del país la corrupción (53.2%), la inseguridad y el narcotráfico (52.8%) y la migración (31%).

Encuesta Atlas Intel.

En cuanto a la situación económica, la expectativa es mucho más positiva si se la compara con las de Argentina. Consultados sobre la perspectiva económica de acá a seis meses el 55% la consideró positiva. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre la situación financiera actual de su familia, el 47% respondió que es mala, y de Chile el 61% también la consideró negativa. Sobre el mercado de trabajo 66% contestó que es malo.

Un dato llamativo, cotejado con la realidad argentina, es el de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien gobernó en los períodos 2006-2010 y 2014-2018. A diferencia de los números negativos que tienen los últimos mandatarios de este lado de la cordillera, Bachelet conserva una buena imagen, con un 46% de positividad contra un 43% de negatividad.

Qué se elige y cuántos votan

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile vivirá una jornada electoral en la que la ciudadanía elegirá Presidente de la República, renovará la totalidad de la Cámara de Diputados (155 escaños) y 23 de los 50 escaños del Senado.

En elecciones obligatorias, están habilitadas a votar 15,8 millones de personas, en un país de aproximadamente 20 millones de habitantes.

Para ganar la presidencia en primera vuelta, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. De no lograrse, se realizará una segunda vuelta o balotaje entre los dos candidatos más votados, programado para el domingo 14 de diciembre.



LM/DCQ