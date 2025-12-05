Elecciones en Honduras: denuncian "posible" intercambio de votos en el escrutinio

La tensión alrededor de las elecciones en Honduras aumenta, pues tras la votación del domingo hubo una falta de resultados el jueves y el candidato del partido liberal conservador hondureño, Salvador Nasralla, denunció irregularidades en el conteo preliminar. Ante eso, Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Electoral de Honduras, dijo: “La prisa es enemiga de la legitimidad”.

Nasralla, que venía liderando el conteo con unos pocos miles de votos, denunció que el jueves en la madrugada, cuando se reinició el escrutinio, su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional y apoyado por Trump, pasó al frente. Nasralla ya había intentado ser presidente en dos ocasiones, una en 2013 y otra en 2017. Su acusación de este posible sabotaje causó una ola de llamados a la calma y la prudencia por parte del ente electoral, de dirigentes del Partido Nacional y del sector empresarial, con el objetivo de contener un posible estallido de violencia en un proceso poselectoral marcado por fallos en el sistema de conteo.

“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, afirmó Hall en una conferencia de prensa, tratando así de calmar las aguas y apelar al uso de la razón.

La funcionaria del CNE manifestó que los resultados que el consejo entregue al finalizar el escrutinio del 100% de las actas serán definitivos y rigurosos. Resaltando esta diferencia de votos como “histórica” debido a lo cerrado de la contienda, señaló que esto exige máxima cautela.

“Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”, detalló el candidato, pues en la madrugada de ese día se había registrado un sospechoso apagón en el sistema. También señaló que observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están al tanto de su denuncia. Aun así, Nasralla aclaró que no podía hablar de que hubo un fraude, “porque todavía no se ha decantado” todo el proceso de recuento.

Nasry Asfura no se quedó callado ante las acusaciones de Nasralla. En lugar de defenderse o contraacusar, abogó por los valores civilizados y por no alimentar la incertidumbre, recalcando que el pueblo eligió por amor a la democracia y compromiso con la libertad. Se declaró a sí mismo alguien firme y que se expresa sin atacar a otros, negándose a ir contra Nasralla y a alimentar la incertidumbre. “El pueblo hondureño demostró su civismo, amor por la democracia y compromiso con la libertad. Siempre fui firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre”, expresó Asfura en una publicación en X.

Asfura tiene la simpatía del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quien pidió también al pueblo hondureño que votara por Nasry Asfura.

El candidato también agregó la necesidad que tiene el país de tranquilidad y dijo: “La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales”. Luego deseó, con fe cristiana, unión entre todos para darle a la gente más oportunidades y un futuro mejor: “Sigamos adelante con fe, unidos con el propósito de darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor”. Por último, finalizó la publicación diciendo: “Dios bendiga a Honduras”.

Ambos candidatos, Nasralla y Asfura, han estado alternándose en la cima del conteo, en una contienda electoral sin precedentes por lo parejo que resulta. Con el 86,65% de las actas escrutadas, Asfura sumaba 1.117.560 votos (40,25%) frente a los 1.093.684 sufragios (39,39%) de Nasralla. La candidata de izquierda del partido Libre, Rixi Moncada, se mantiene en un distante tercer lugar con el 19% de los votos, sin resultar un participante a tomar en cuenta en este aparente duelo de gigantes de derecha.

