La argentina Georgina Rodríguez estuvo en el Salón Oval con su pareja Ronaldo y Trump

En la página oficial de la Casa Blanca, de las once fotos oficiales que publicaron de la visita de Cristiano Ronaldo a Estados Unidos, en seis de ellas esta su pareja, la argentina Georgina Rodríguez. Incluso en un par se la ve conversando con el mandatario anfitrión. Pero en la más importante, la que ubica a Trump sentado en su escritorio del Salón Oval, a su lado solo aparece el jugador portugués sosteniendo la llave de oro de la Casa Blanca que le entregaron. Sí está la imagen completa en las respectivas redes sociales de Ronaldo y de su pareja.

Regreso. Cristiano Ronaldo viajó a Estados Unidos por la visita a ese país del polémico príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. El jugador es imagen de la Liga Profesional Saudí y capitán de Al Nasser, el club de fútbol que preside el mencionado príncipe.

Según algunas reseñas de este viaje, hacía once años que Ronaldo no pisaba Estados Unidos. La última vez había sido en 2014, en una pretemporada con el Real Madrid. En 2009, la modelo Kathryn Mayorga había acusado al jugador de un abuso sexual que habría tenido lugar en Las Vegas. Ronaldo siempre negó ese hecho y en 2023 la Justicia de Estados Unidos desestimó la causa y el caso se cerró.

Fan. “Gracias, señor presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos brindaron a mí y a mi futura esposa, Georgina Rodríguez”, escribió Ronaldo en su red social. “Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar, y estoy listo para contribuir a inspirar a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera”. De la conversación que mantuvieron los tres –Trump, Ronaldo y Georgina– en el Salón Oval, no hay comunicado oficial alguno. Tampoco comentarios de los invitados en sus respectivas redes sociales.

Sí, que Trump dijo que su hijo menor, Barron, era fan de Ronaldo. “Creo que ahora que se lo presenté, él (su hijo) me respeta un poco más”, dijo Trump en la cena que el gobierno brindó a la comitiva de Arabia Saudita. De la misma participaron el jugador y su pareja, Elon Musk –a quien hace tiempo no se lo veía en la Casa Blanca–; el CEO de Apple, Tim Cook; el funcionario trumpista más importante para el gobierno de Javier Milei, Scott Bessent; y otros integrantes del equipo de Trump.

Familia. Georgina Rodríguez es argentina, tiene 31 años, nació en Avellaneda (provincia de Buenos Aires), pero hace ya muchos años que vive fuera del país. En 2016 comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, con quien formaron una familia numerosa. En total suman cinco hijos: Bella y Alana Martina; Eva y Mateo, mellizos nacidos por subrogación de vientre, y Cristiano Jr., el primogénito del jugador que ya tiene 14 años.