La 'hija muerta' de Elon Musk debutó como modelo y militante transgénero en Nueva York

“Mi hija está muerta, fue asesinada por el virus progresista”, dijo Elon Musk en julio de 2024, un reportaje que duró más de dos horas y que transmitió por X, su propia red social. “Después de eso, me comprometí a destruir el virus progresista", agregó. Con “después de eso”, Musk refiere a la decisión de su hija Vivian Jenna Wilson de, a los 16 años, comenzar un tratamiento para la disforia de género severa. Y a los 18 años, logró que un tribunal de California la habilitara a cambiar su nombre de nacimiento, y a eliminar el apellido Musk.

(De izq. a der.) Vivian Jenna Wilson en los desfiles de Prabal Gurung, Alexis Bittar, y Dauphinette.

Vivian Jenna Wilson tiene 21 años y este septiembre debutó en la Semana de la Moda de Nueva York como modelo de tres colecciones, Prabal Gurung, Alexis Bittar, y Dauphinette. Para esta última firma y como parte de la puesta en escena, la salida a la pasarela de la hija de Elon Musk fue precedida por un grito.

El padre de Elon Musk, acusado de abuso sexual de hijos e hijastros.

“Vivian grita con todo su corazón por nuestro desfile. Gracias por encarnar literalmente el espíritu de esta colección. Te amamos”, escribió en Instagram Olivia Chung, diseñadora de Dauphinette. Chung hizo desfilar a la hija de Elon Musk con un vestido que Vogue eligió para integrar Sleeping beauties: reawakening (El despertar de las bellas durmientes), la exposición que inauguró el Museo Metropolitano de Nueva York al día siguiente de la Met Gala 2024.

Vivian Jenna Wilson en campaña a beneficio de comunidad LGBTIQ+ con la leyenda: "Existir no debería ser revolucionario".

Para su desfile, Alexis Bittar recreó los concursos de belleza para elegir a “Miss Estados Unidos” entre representantes de los estados que–en la era truco– se oponen y luchan contra los derechos de las personas trans. Y Vivian Jenna Wilson caminó la pasarela como Miss Carolina del Sur. En el caso de Prabal Gurung, el diseñador más consagrado de los tres, el desfile tuvo un a puesta en escena clásica.

Una militante accidental contra el odio

El asesinato de Charlie Kirk por parte de Tyler Robinson activó diferentes utilizaciones políticas por parte de la ultraderecha de Estados Unidos y del propio Donald Trump. Una de esas acciones se da, sobre todo, en redes sociales –y en medios afines al trumpismo– e intenta instalar la idea de que el compañero de piso trans de Robinson pudo haber tenido algún tipo de injerencia en este asesinato.

¿Qué es la cultura woke (progresismo) que combate Elon Musk?

Embarcado en la “destrucción del virus progresista” o todo lo “woke”, Elon Musk aprovechó el asesinato de Charlie Kirk y publicó en su red social X: "¿Cuáles son las estadísticas sobre violencia trans? (…)La probabilidad de que una persona trans sea violenta parece ser mucho mayor que la de una persona no trans. Las inyecciones de hormonas causan una volatilidad emocional extrema. Eso es simplemente un hecho”. (N. de R: Musk no aportó prueba alguna de eso y no hay estudios serios que acredite su afirmación). Y reposteó el video de un noticiero que decía que de “los siete sospechosos que tenía identificado el FBI, muchos eran trans”.

Vivian Jenna Wilson tiene 21 años, un hermano mellizo, eliminó el apellido Musk, y ya hizo tres campañas.

En paralelo, la hija de Elon Musk, fue la protagonista de un charla organizada por Vogue Teen (EE.UU.) y donde los ataques a la comunidad trans tras el asesinato de Charlie Kirk fueron unos de los temas. “Hay desinformación y demonización generalizadas donde nos pintan a toda la gente trans como tiradores violentos (…)Yo ni siquiera sé cómo sostener un arma”, dijo Vivian Jenna Wilson.

¿Qué dijo la hija de Musk cuando él dijo que ella estaba muerta?

En su mención a Trump amplió la mirada más allá de la temática LGBTIQ+: “No solo las personas trans se ven afectadas por la administración actual (Trump), también grupos marginados como migrantes indocumentados y afroamericanos. Intento mostrar esta cuestiones porque este gobierno es como una topadora que destruyó mucho de lo conseguido”.

Vivian Jenna Wilson y sus trece hermanos Musk

En mayo de 2024, Elon Musk posteó en X: "Este es Griffin, mi hijo mayor y quien estuvo conmigo en el evento (en Miami)”, y adjunto una foto de ambos. Griffin es el hermano mellizo de Vivian Jenna Wilson, cuya madre es la primera esposa de Elon Musk, Justine. A ambos le siguen los trillizos Kai, Saxon y Damian, y les precedió Nevada Alexander, quien murió diez después nacer. Separado de Justine, Musk tuvo nueve hijos más con otras tres esposas: X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno, Arcadia, Seldon Lycurgus y Romulus.

Vivian Jenna Wilson no tiene relación alguna con su padre Elon Musk, y hace un tiempo decidió no salir al cruce sus declaraciones respecto de la comunidad trans. Sí lo hizo en 2024 cuando dijo que, además de “haber nacido gay y algo autista”, el wokismo se la había quitado.

Como modelo de Dauphinette, Vivian Jena Wilson en la fiesta pos desfile de la Semana de la Moda de Nueva York.

Su educación primaria y secundaria la cursó en colegios elitistas de Los Ángeles, incluso fue compañera de Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, en una escuela que, según describió en a revista The Cut, “ exactamente lo que esperarías de una escuela secundaria privada llena de nepo babies (…)La gente estaba desquiciada, yo no era popular y no hablaba con nadie".

En este momento, estudia en un terciario comunitario, no de elite, y comparte con tres amigos un departamento, En la mencionada revista, explicó que “las universidades son caras (…)la gente presupone que tengo mucho dinero pero no es así. Mi madre es rica, y ‘el otro’ (su padre)muchísimo más”. Más allá de esto, Vivian Jenna Musk dijo que con los desfiles comenzó a ganar más dinero y además, tiene tres campañas de marcas afines a quien es ella.