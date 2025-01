Mario Russo: "Lo que dijo Milei en Davos fue un gran acierto"

Mario Russo justificó la expulsión de Ramiro Marra, ya que defiende el verticalismo como base para sostener el poder en cualquier organización política. Explica que la expulsión del legislador responde a esa lógica y que no es exclusiva de La Libertad Avanza. “Toda organización que quiera sostener un espacio de poder tiene que ser verticalista, casi te diría estalinista”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Mario Russo es uno de los asesores profesionales que ayudaron a Javier Milei a instalarse en la política nacional. Fue el ideólogo de la utilización del concepto de “casta”. Trabajó para intendentes bonaerenses del kirchnerismo, diputados provinciales de Cambiemos, e incluso asesoró a Francisco de Narváez cuando venció a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas. En el 2015 integró el equipo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba que logró la presidencia de Mauricio Macri.

Karina Milei fue clave en la decisión de expulsar a Ramiro Marra de La Libertad Avanza. ¿Qué lectura hace de la “purga” que lleva adelante la gestión de Javier Milei desde sus inicios, ahora expresada en la expulsión de Ramiro Marra ?

Algo calculaba que iba a suceder con Ramiro Marra. Hay una vieja frase de Perón que dice que hay que hablar “mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”. Por lo tanto, voy a hablar de las ideas que plantea una organización política para llevar a cabo acciones como las que realizó la secretaria general de la presidencia.

Uno puede juzgar quién está en una organización en determinado momento y darle un valor objetivo, subjetivo, para la importancia que tienen determinadas personas en la construcción de un espacio de poder. Yo en lo personal creo que se presenta todo un análisis de la figura de Karina Milei que para mí es equivocado. Toda organización que quiera sostener un espacio de poder tiene que ser verticalista, casi te diría estalinista, y terminar con todos aquellos que tienen diferencias internas con su política. Pero no en La Libertad Avanza, en cualquier lado.

Creo que los que creen que las organizaciones hacen fuertes, como diría Robert Niche, en el “sistema de partidos”, en los sindicatos, en todas las organizaciones, cuando son verticalistas y jerárquicas, y las órdenes se cumplen de arriba hacia abajo de manera contundente. Si terminás en Siberia, terminás en Siberia, o encerrado, o enterrado. Ninguna de las acciones que pueda tener un Gobierno de forma vertical y draconiana me va a parecer terrible a mí. Es una opinión personal.

¿Y los partidos políticos también?

Por supuesto, sin dudas.

¿Y cuando llegan al poder, dado que en el poder se administra diversidad, como por ejemplo en la oposición, la división de poderes, el Congreso, la Justicia?

No, bueno, pero el problema es que 4 de cada 10 argentinos consideran que el sistema de poder democrático en la Argentina está, por lo menos, reñido con los intereses de las mayorías.

¿Y vos, personalmente qué pensás?

Yo soy una persona que trabaja como consultor político, por lo cual sería como darme un tiro en el pie sostener que un sistema democrático está fallido. Pero creo que, en el caso particular de la Argentina, si hay algo en lo que creo que no me equivoqué fue en denominar a todo el sistema político de la Argentina como una casta, sin duda.

Contanos la inspiración de eso. Si no recuerdo mal, en Italia había comenzado a utilizarse la palabra "casta" para lo mismo.

Exactamente. Es un concepto de Beppe Grillo, del Movimiento Cinco Estrellas.

Recuerdo que en aquel momento uno salió a decirme “eso viene de los zurdos, viene de Podemos”. Nunca existió eso de izquierda, derecha. Yo les contestaba: "No, es de Grillo, es anterior, Podemos lo toma”. No recuerdo el nombre del que fue el verdadero inspirador de toda esa estructura organizativa que fue el Movimiento Cinco Estrellas, se me olvidó el nombre ahora. Está en un libro interesante que se llama “La Casta”, lo había leído hace un tiempo y me pareció que era un concepto muy bueno para definir a todos. Y me parece que fue claro.

¿Los conceptos se gastan? Es decir, ¿como cualquier herramienta, tiene un tiempo de duración? No sé si Milei sigue utilizando con la misma intensidad "casta" que lo utilizaba hace un año, por ejemplo...

Mirá, yo creo que puede que... Digamos, la lingüística cognitiva, un concepto, un montón de cosas que vos tenés en la mente y que tenés que explicar muchas metáforas para decirlo. Creo que no es que se agote, sino que se va a palpar en la cristalización de la opinión pública que existe la casta. Por ejemplo, cuando hay una polarización tan grande como la que se está dando ahora a partir de un enunciado acerca de una cuestión de género, etcétera, todo un sector político va a estar de un lado y va a quedar el del otro lado.

Entonces, desde el punto de vista de la polarización, ese método que es de tipo populista, aunque no le guste seguramente a la gente de La Libertad Avanza que digamos esto. Es populista en el sentido teórico del término. Sigue existiendo porque, de un lado, sigue siendo un "ellos contra nosotros". Un concepto que también usé yo hace un tiempo, que era de Alternativa para Alemania, el "ellos contra nosotros". En su momento, me acuerdo que me dijeron: "eso es nazi". No, no era nazi, era simplemente una polarización extrema, una división que se da desde que somos humanos, siempre nos dividimos en dos. La diferencia es qué controversias genera.

Esa polarización sigue existiendo para mí, lo vas a ver en la marcha del sábado , sin duda.

El discurso de Milei en Davos due repudiado por comparar la homosexualidad con la pedofilia, en función de un caso policial en Estados Unidos.

¿Fue un error político lo que dijo Milei en Davos?

Vos sabés que, al contrario de lo que dice la mayoría de la gente, para mí no es un error, para mí es un gran acierto.

Cuando vos analizás lo que está sucediendo, tenés dos campos: El campo político-cultural-ideológico, donde se da la batalla cultural, y el campo económico. Si yo te dijera: "Jorge, pasá un diagrama con un eje X y un eje Y”. El eje Y, que es el eje vertical, vos ponés el postindustrialismo librecambista global arriba y abajo ponés, no sé, el industrialismo intervencionista nacional. Y a la derecha ponés un conservadurismo anti woke, anti agenda 2030, que está en contra de la inmigración, de la ideología de género, del indigenismo, de la anti religión. Y a la izquierda ponés toda la agenda LGBT, el ecologismo, el antifascismo, todo.

Vos mirás ese esquema y lo dividís en cuadrantes y vas a ver que la mayoría de la política argentina está a la izquierda, allá arriba. O sea, postindustrialista. Ni los sindicatos discuten la industria, no discuten el trabajo. No importa. De repente Milei dice... "los otros son..." y una palabra terrible, pedófilos. Entonces aparecen en el cuadrante uno, allá arriba, a la izquierda, con una agenda de género, internacional. ¿Qué hace Milei? Dice: yo los junto y los apilo a todos allá. Son muy rústicos los que están pensando políticas en contra de Milei.

