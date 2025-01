El fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y el influencer Marco Palazzo: "Sáquenlo del aire"

En una tensa entrevista, Bercovich cruzó al influencer libertario Marco Palazzo, quien reconoció haber dicho que los homosexuales son “degenerados”. La nota se convirtió en un escenario de confrontación ideológica al aore, con acusaciones cruzadas y momentos de alta tensión. “Yo voy a justificar y condenar lo que se me cante, Marco”, zanjó Bercovich en un cierre contundente, ante la insistencia del joven a que condene “al lobby LGBT”.

Este sábado se realizó una multitudinaria asamblea en el Parque Centenario. Se trató de una “asamblea antifascista” destinada a repudiar los dichos de Milei en Davos, en los que el Presidente relacionó la homosexualidad con la pedofilia y arremetió contra la “ideología de género”. Marco Palazzo, un comunicador libertario, se hizo presente en el lugar para cuestionar la iniciativa y, como ha ocurrido en otros casos con este tipo de provocaciones, fue corrido del lugar por los presentes, en imágenes que se viralizaron en las redes sociales. El influencer terminó refugiándose entre efectivos policiales.

Alejandro Bercovich entrevistó en su programa en Radio Con Vos al influencer, pero la tensión escaló de inmediato entre ambos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La entrevista empezó tensa desde un primer momento. El influencer corrigió la presentación de Bercovich, diciéndole “yo no afecté a nadie, a mi me quisieron asesinar”. “En segundo lugar, quería aclarar que soy periodista, no soy influencer”.

A continuación, Palazzo increpó al conductor, preguntándole irónicamente si se solidarizaba con las agresiones sufridas en la asamblea LGBT.

—Marco Palazzo (MP): Gracias por la entrevista. Entiendo que vos te solidarizás como colega, como periodista, te solidarizás conmigo por la agresión que sufrí y condenás…

—Alejandro Bercovich (AB): No, no me solidarizo ni condeno. Te quiero hacer un par de preguntas…

En este momento, Palazzo levanta la voz, claramente enojado.

Gustavo Córdoba: "Hay un clima parecido al del '76, cuando parte de la sociedad decidió mirar para otro lado" | Perfil

—MP: ¿No condenás? ¿No condenás la agresión del lobby LGBT?

El conductor le responde tranquilo.

—AB: Marco, las preguntas, si te parece, las voy a hacer yo, si no conversamos en otra ocasión. ¿Te parece bien?

Luego Bercovich le pregunta por algunas polémicas declaraciones en redes que se difundieron de sus cuentas públicas, entre ellas, por una en la que el influencer dice que “las personas que gustan de tener sexo con gente de su mismo género son degenerados”.

—MP: Sí, eso lo dije en una entrevista de Laca stream…

—AB: ¿También les dijiste “retrasados mentales”?

—MP: Apunté al área más radicalizada, a los que llevan niños a las manifestaciones, me parece que no está bien eso…

Día 419: La cruzada de Milei y la resistencia marica | Perfil

El influencer continuó desarrollando que, como dice Agustín Laje, “el wokismo, en su narrativa y su discurso tiene un discurso pedófilo en su ala más radical”.

En otro momento, Bercovich preguntó al influencer libertario por las publicaciones que se difundieron, donde él en Twitter menciona que el general nazi Adolf Eichmann fue “injustamente juzgado”.

—MP: Yo nunca reivindiqué a Eichmann... estás ofendiendo mi buen nombre y honor”.

Los tuits de Marco Palazzo sobre el general nazi.

—AB: Vos no tenés ningún buen nombre ni ningún honor. Yo hace 25 años que trabajo de periodista

—MP: Y yo hace 5 años y eso no hace más que yo… Estás diciendo que reivindico un nazi.

—AB: ¿No reivindicás a Elon Musk? ¿No hizo la semana pasada el saludo nazi?

—MP: Es una fake new. La colectividad judía dijo que no era un saludo nazi…

Sobre el cierre de la entrevista, tras la insistencia del libertario de que “condene” lo ocurrido en la marcha LGBT, Bercovich le aclara, ya claramente ofuscado:

—AB:Yo voy a justificar y condenar lo que se me cante, Marco. Gracias por contestarnos estas preguntas, eh.

—MP: No, gracias a vos. Y espero que, que condenes esta violencia…

—AB: Sácalo del aire, por favor.

FM / ds