El kirchnerismo salió a defender a Cristina Kichner de las acusaciones de Luis y Santiago Caputo

Después de que Cristina Kirchner cuestionara a Javier Milei por el discurso que dio en el Foro de Davos, donde apuntó contra el presidente por hacer declaraciones "contra mujeres y homosexuales" y por sus medidas económicas, el Gobierno salió a responderle con fuerte ironía al dar por sentado que la exmandataria usaba un “ghost writer” para sus mensajes. En ese contexto, dirigentes cercanos a la titular del PJ Nacional desmintieron la acusación y cargaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La idea del "ghost writer" (escritor fantasma), aquellos que escriben en el anonimato por encargo, había sido instalada por la propia Cristina Kirchner cuando sugirió que al fundador de La Libertad Avanza (LLA) le escribieron el texto que pronunció en el Foro Económico Mundial. "Cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís", sostuvo la también ex vicepresidenta mediante un mensaje en la red social X.

Ante la publicación, el titular del Palacio de Hacienda la cruzó por la misma plataforma. "Señora, recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es", escribió Caputo. El ministro no había sido mencionado directamente en el tuit, pero la presidenta del justicialismo había condenado en duros términos "el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI (Fondo Monetario Internacional)", en el que ministro viene trabajando hace meses.

Pero el funcionario no fue el único en contestarle a quien ocupó la Presidencia entre 2007 y 2015. Más temprano lo había hecho Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, y luego se sumó el usuario de esa red social @MileiEmperador, atribuida a Santiago Caputo, que buscó desencadenar el debate sobre si ella era la autora original del mensaje.

"Señora condenada, escuche el discurso completo (sin ediciones) y vuelva. Es imposible pedirle honestidad intelectual. Pero haga el intento. Tiempo le sobra", le indicó el segundo del vocero Manuel Adorni. Por su parte, la cuenta que se le indilga al asesor estrella publicó: "Ya que hablamos de 'ghostwriter' debo decir que la chica que le escribe los tweets a la señora la hace quedar como una quinceañera de centro de estudiantes mal formada que cree que haciéndose la guacha le va a ir bien".

La expresidenta había salido este jueves a criticar a Milei por su fuerte discurso en el Foro de Davos. Lo tildó de "cachivache" y le pidió que "afloje un poco" porque iba a "necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo”.

En esa línea, también acusó al líder libertario de ser "pura sanata", porque solo "se dedicó a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", considerando que sus palabras fueron en dirección opuesta al "libertarismo" y la idea del "respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión" pronunciada por Alberto Benegas Lynch (h), uno de los máximos referentes de Milei.

La respuesta del kirchnerismo contra los Caputo

La defensa a Cristina Kirchner no tardó en llegar en la red que pertenece al magnate sudafricano Elon Musk, primero de la mano del senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.

“Todos los argentinos saben que nadie le escribe a Cristina ni los discursos, ni los tuits, ni le dice lo que tiene que hacer. Háganse cargo del discurso fascista y homofóbico de Milei en Davos y de las consecuencias de este modelo económico de ajuste. Son dos caras de la misma moneda”, escribió el número dos de la agrupación La Cámpora.

Por su parte, la secretaria general de la organización militante kirchnerista, Lucía Cámpora, aseguró que “Cristina no solo escribe lo que piensa, sino que pone la cara, el gancho y bastantes cosas más”. En esa línea, comparó la situación con Santiago Caputo, al citar el tuit de la cuenta @MileiEmpearador y atribuirselo a él. “No como éste que se esconde atrás de cuentas de twitter anónimas con nombre de fantasía de púber y de un monotributo para no hacerse cargo ni de sus propias decisiones”, lanzó.

Por su parte, el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, también cuestionó al ministro de Economía. “Cristina no solo escribe sus tuits. También escribió los mejores años del país de las últimas dos décadas. Usted, en cambio, escribió y firmó el endeudamiento y el ajuste más grave que tuvo Argentina desde el fin de la convertibilidad hasta hoy”, diferenció el exintendente de Morón.

"Mirá cómo saltaron los Caputo boys. Se nota que les dolió lo de ghost writer", fue el mensaje que publicó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. "Les sale mejor financiar atentados, muchachos. Debe ser el peor argumento del mundo decir que CFK (la política más brillante de las últimas décadas) no escribe sus propios tuits. Pónganse más creativos", concluyó la legisladora cercana a la exmandataria.

