Uno de los protagonistas de Breaking Bad reveló que había planeado su asesinato para ayudar económicamente a su familia. Se trata de Giancarlo Esposito, que también actuó en The Mandalorian, The Boys y The Gentlemen. Para el actor la serie protagonizada por Bryan Cranston fue su particular "luz al final del túnel".

Antes de interpretar a Gustavo Fring, Esposito estaba tan apremiado económicamente que llegó a pensar en contratar a alguien para que lo asesinara y lograr que así sus hijos pudiesen cobrar el seguro de vida.

Un año antes de interpretar al mítico personaje de Breaking Bad, en 2008, el actor se encontraba en bancarrota y en un episodio reciente del show Jim & Sam le preguntaron al intérprete cómo lidió con la situación y allí hizo la fuerte revelación.

"En mi cabeza la única salida fue: 'Oye, ¿te dan un seguro de vida si alguien se suicida? ¿Consiguen el pan?' Mi mujer no tenía ni idea de por qué preguntaba estas cosas. Empecé a maquinar. Si conseguía que alguien me matara, muerte accidental, [mis hijos] cobrarían el seguro. Tenía cuatro hijos. Quería que tuvieran una vida. Fue un momento difícil", reconoció.

De todos modos, Esposito le dio vueltas al asunto y recapacitó porque su muerte implicaría no estar para sus hijos. "Empecé a pensar que eso no era viable porque el dolor que les causaría sería de por vida", sinceró. Al final, "la luz al final del túnel fue Breaking Bad".

Esposito se sumó a Breaking Bad en la temporada 2, en 2009 y aunque su participación se terminaba en la cuarta temporada de la serie, el actor volvió a interpretar al metódico capo en el spin-off Better Call Saul.

La última ficción protagonizada por Esposito es Parish y, también aparecerá en los filmes MaXXXine, Please Don't Feed the Children y Megalópolis de Francis Ford Coppola.

