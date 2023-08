Murió Mark Margolis, el actor que interpretó a Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul

El actor estadounidense Mark Margolis, recordado por interpretar al jefe mafioso Héctor Salamanca en las series Breaking Bad y Better Call Saul, murió a los 83 años este jueves en el Hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York, donde permanecía internado.

La noticia fue confirmada por su único hijo, Morgan Margolis, que informó que el artista estaba atravesando una "dura enfermedad" y estuvo acompañado por su esposa Jacqueline y él en sus últimos momentos. Su manager, Robert Kolker, lo recordó como una persona "única" y un "cliente apreciado y amigo de toda la vida", según consignó Variety.

Margolis nació en 1939 en Filadelfia, Pensilvania, y asistió a la Universidad de Temple antes de mudarse a Nueva York, donde estudió drama en el Actors Studio. Luego de tener una basta experiencia en teatro, tuvo breves participaciones a fines de los setenta y principios de los ochenta en Vestida para matar, de Brian de Palma, y The Cotton Club, de Francis Ford Coppola.

Pero su papel revelación llegaría con Scarface, de la mano de De Palma, donde interpretó a Alberto, "La Sombra", guardaespaldas del narcotraficante Alejandro Sosa, en el drama criminal protagonizado por Al Pacino. Además, fundó Blue Dome, una compañía de teatro itinerante con la que trabajó en "La conquista de México", de Antonin Artaud.

Margolis se destacó a partir de la segunda temporada de Breaking Bad, el drama creado por Vince Gilligan protagonizado por Bryan Cranston como el profesor de química y narcotraficante Walter White. Allí interpretó al amenazador traficante Héctor "el Tío" Salamanca, prácticamente sin decir una sola palabra.

Su personaje estaba postrado en una silla de ruedas, no podía hablar y se comunicaba con un timbre y gestos faciales. Sus apariciones en la serie fueron calificadas como "atrapantes, intrigantes e inquietantes" por la crítica. Por su trabajo, recibió una nominación a los Emmy como Mejor Actor Invitado en una serie dramática, en 2012.

En 2015 retomó el papel de Héctor en Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad que sigue al abogado de White, Saul Goodman, y muestra más detalles sobre el pasado de los protagonistas.

El actor de 83 años también fue un "fetiche" del director Darren Aronofsky. Trabajó en Pi, Requiem por un sueño, La fuente de la vida, El luchador, El Cisne Negro y Noé, seis de los ocho largometrajes del cineasta estadounidense.

A lo largo de casi seis décadas, cuenta con más de 160 créditos en cine y televisión. En el mundo de la pantalla grande, también apareció en films como Glory, 1942: La conquista del paraíso, Ace Ventura y Hannibal, entre varias otras.

Por el lado de la televisión, tuvo papeles recurrentes en Star Trek: The Next Generation, The Equalizer, Oz, Kings y American Horror Story: Asylum, y fue invitado en producciones como Californication, Gotham, Crossing Jordan y The Affair.

