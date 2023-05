Vince Gilligan, el creador de "Breaking Bad", habla por el relanzamiento de la serie

El auge de las plataformas y de la competencia entre ellas por un mercado global, tiene un voracidad por creativos que generen historias. Y así como antes eran más que nada los actores quienes revalorizaban tener la suerte de acceder a un buen guión o libreto, la mencionada demanda insaciable del streaming revalorizó la posición de los guionistas. Y allí se ubica Vince Gilligan, creador de Better Call Saul y antes que eso, su serie consagratoria Breaking Bad. En ocasión de los quince años de su estreno y del relanzamiento que la misma tendrá fin de mayo por la señal A&E, Vince Gilligan dio un reportaje conjunto a varios medios de América Latina.

Vince Gilligan, en diálogo con periodistas de América Latina, por el relanzamiento de Breaking Bad.

—¿Qué significa para usted “Breaking Bad” a quince años de su estreno?

—Me cambió la vida, fue como ganarse la lotería. Nunca pensé que sería un gran éxito ,ni que fans de todo el mundo lo verían quince años después. Cuando la pensé, me preguntaba: ¿Quién estaría tan loco como para ver un programa sobre un tipo que muere de cáncer y prepara una droga terrible? Será el mayor fracaso de la historia.

—Usted crea un protagonista que es un antihéroe del que todos se enamoraron desde el primer día. ¿Cómo lo hizo?

—Tuve un equipo maravilloso: escritores, directores, camarógrafos que hicieron hermosas fotografías. Pero el ingrediente secreto más importante son los actores. Por un lado, Bryan Cranston, la persona perfecta para interpretar a Walter White. Él hizo que este personaje bastante reprensible, malo, simpatizara. Y su habilidad para actuar, su carisma y su química con Aaron Paul –quien hace a Jesse Pinkman–, es el secreto de la serie.

—¿Cree que la serie cambió el panorama televisivo?

—Breaking Bad no podría haber existido sin tres series que la precedieron: The Shield, The Wire y The Sopranos. Y, específicamente éstas éstas dos últimas porque se centraron en un personaje antihéroe. Y Breaking... se montó un poco sobre ellos. Sí creo que la nuestra permitió que las que siguieron, tuvieran un concepto un poco más cinematográfico. En ese entonces los televisores eran cada vez más grandes y pensé: “Ahora podemos enmarcar más la serie como un película en cinemascope; podemos encuadrar las tomas con las personas de menor tamaño".

—¿Y ahora cómo ve el panorama de series?

—Ahora hay muchos antihéroes. El negocio es así, cíclico. Antes de Breaking Bad había muchísimos chicos buenos y ahora, quizá demasiados chicos malos. Entonces como creativo, te preguntas qué no se está haciendo ahora. Y la respuesta es obvia: siento que es hora de hacer algo diferente a Breaking... y a Better Call Saul. De hecho estamos filmando un nuevo programa protagonizado por Rhea Seehorn de Better.... Lo único que puedo decir es que ella interpreta un personaje un poco más heroico.

Anna Gunn, Aaron Paul, Bryan Cranston y Bob Odenkirk.

—Breaking Bad abrió el debate entre el bien y el mal. ¿Por qué te interesó escribir sobre “la moralidad”?

—La moralidad y el amor me fascinan, escribir sobre cuál es la razón de nuestra vida aquí.... Las series y las películas que más me interesan son las que indagan en la condición humana. Me criaron como católico, me gusta creer que hay un punto en el universo que no es sólo caos y causalidad, sino que hay un bien y un mal definitivos. Por eso me pareció interesante escribir sobre un personaje que piensa que es un buen hombre, pero luego hace cosas cada vez más terribles y por una buena razón: ayudar a su familia. Pero al final, ¿realmente se está engañando a sí mismo y ellos necesitan la ayuda que les está ofreciendo? ¿El fin justifica los medios? Hace cosas cada vez más malas que no apoyo, pero fue fascinante ponerme en su cabeza. Y también difícil, por eso cuando terminó estuve triste y a la vez, un poco aliviado de no tener que ver el mundo a través de los ojos de Walter White.

—¿Por que aliviado?

—A ver, estaba feliz por el éxito de la serie, pero la forma en que percibía el mundo se volvía oscura. Te doy un ejemplo: una noche después, manejaba de regreso a mi casa, me detengo en un semáforo, se frena un auto al lado y tuve miedo de que me dispararan…¡ Y al volante iba una madre junto a sus hijos pequeños! Fue un sensación irracional, no había motivo alguno para que me disparen.

—¿Cuál fue el personaje más difícil de escribir?

–Probablemente Skyler White, esposa de Walter White, que encarna Anna Gunn. Siempre me apenó que ese personaje no sea de los favoritos. Ella es una de las mejores actrices con las que trabajé; es inteligente y tuvo un papel muy, muy difícil y muy, muy poco reconocido. Para nosotros fue difícil escribir ese personaje porque teníamos que averiguar cuánto tiempo Skyler White podía estar ajena a lo que hace su marido. ¿Si ella descubre la verdad, se termina la serie? Después fue: ¿Y si lo descubre, la convertimos en una mala persona?; y luego: ¿Cómo equilibra el amor por su familia con el temor de que su esposo termine preso porque lo que hace está destruyendo a su familia? Al final dijimos vamos con todo, Skyler tiene que descubrir lo que hace Walter White.

Vince Gilligan con Rhea Seehorn, protagonista de la serie que él comenzó a filmar.

—¿Cree que si “Breaking Bad” se hubiera estrenado en 2023, tendría el mismo éxito?

—No lo sé, todo tiene su momento perfecto: el tiempo es suerte, y la suerte es tiempo. A veces pienso que “tiempo” es solo otra palabra para la suerte. Mi corazón me dice que si la serie hubiera salido unos años antes, no habría tenido el éxito que tuvo. Lo triste de ganarse la vida con esto de escribir historias es que uno sabe que hay programas y películas que nunca verán la luz del día. Es difícil encontrar audiencia, especialmente porque hay muchas. Sólo en los Estados Unidos, estamos produciendo contenido mucho más que hace quince años. En aquel entonces pensábamos “Hacemos historias (norte)americanas”. Y ahora consumimos series y películas de América del Sur y Central, de Corea, de Europa, del Lejano Oriente, de todas partes…Y nos damos cuenta de que las personas son iguales en muchos sentidos, y las historias maravillosas vienen de todas partes.

—¿Cuál es la clave para que una serie sea exitosa?

—Ojalá lo supiera. Breaking Bad fue un éxito por varias razones, muchas no estaban bajo mi control. Tuvimos un equipo maravilloso como dije antes; también era el momento adecuado, y era un poco diferente a lo que había a su alrededor. Ojalá supiera cómo repetir ese suceso.

—¿Está contento con el final que ideó para “Breaking Bad”?

—Sí, muy contento; también con el de Better Call Saul. Y un gran crédito para Peter Gould, quien fue uno de mis escritores desde el comienzo de Breaking... Él creó el personaje de Saul Goodman y éste tuvo su propia serie y Peter lo dirigió.

—Hace unos meses usted dijo que no volvería a hacer una continuación de “Breaking Bad”. ¿Aún piensa lo mismo; no se imagina cómo sería la vida de Walter White?

—Estoy tan orgulloso del final que por eso me resisto a retomarla. Además tengo miedo, no quiero estropear los recuerdos que la gente tiene respecto de Breaking Bad. La serie terminó bien, correctamente, y la gente parece estar contenta con el final. A ver, quiero decir que “no nos quedamos más allá de nuestra bienvenida”. ¿Me explico? Es como si sos invitado a una fiesta, te quedás por demás y todos miran sus relojes deseando que te vayas que te vayas. Ademas quiero desafiarme a mí mismo, ver si todavía puedo generar nuevas ideas.