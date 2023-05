Warren Buffett fue categórico sobre ciertos banqueros en tiempos de zozobra financiera como el que atraviesa Estados Unidos. “Si dirigís un banco y lo quebrás, y seguís siendo rico y tu mundo sigue como si nada, no es un buen mensaje para dar a los ciudadanos”, dijo el CEO del fondo de inversión Berkshire Hathaway, y según el real time de Forbes, dueño de una fortuna de 112,8 mil millones de dólares.

En la presente reunión anual de accionistas de su fondo de inversión, este experto de 92 años apuntó a los ejecutivos de bancos. Según Warren Buffett, los directivos responsables de provocar estas quiebras –en cadena de bancos– en Estados Unidos deberían tener “un castigo”. Para él, el escenario financiero actual de ese país es el peor desde la crisis de 2008.

¿Por qué la herencia de Buffett preocupa a Bill Gates?

En su análisis sobre las quiebras del Silicon Valley Bank, del Signature Bank y del First Republic Bank, Buffett incluyó críticas a los políticos, a los funcionarios que deben regular a los bancos y a la prensa. Desde su óptica, el mensaje que –en conjunto– dieron a la sociedad norteamericana fue tan poco sólido que lo único que hicieron fue generar miedo e incertidumbre.

“La comunicación ha sido muy pobre, también por parte de los políticos que a veces tienen interés en que así sea. Pero además fue pobre la comunicación de las agencias gubernamentales, y la de los medios”, sentenció Buffett.

Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, también habló en la reunión presidida por Warren Buffett. Y su mensaje siguió la misma línea, es decir, apuntó a los titulares y directivos de bancos. “No creo que tener un montón de banqueros, sobre todo si están tratando de enriquecerse, lleve a un buen fin”, dijo Munger.

“Creo que los banqueros deberían ser más como los ingenieros, es decir, evitando problemas en lugar de intentar enriquecerse.(…) Hay una contradicción en los valores (humanos no económicos”, agregó.

La mirada de Warren Buffett sobre posibles quiebras de más bancos.

A esto, Charlie Munger sumó la cuestión de los controles que debió haber hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tomó el caso de la quiebra del Silicon Valley Bank donde, según él, las desregulaciones que se aplicaron durante la presidencia de Donald Trump, potenciaron el colapso del mencionado banco de los “techies”.

Munger explicó que en los primeros informes que se hicieron tras la quiebra, se observó que los funcionarios que debían controlar “tomaron un enfoque de supervisión poco asertivo” y eso les impidió prevenir la gravedad de los riegos crediticios que el Silicon Valley Bank estaba tomando.

Debido al escenario bancario de Estados Unidos, Warren Buffet también aclaró que él estará en primera línea para ayudar si la situación lo amerita. Es decir, si empeora. “Si el sistema bancario se estanca temporalmente, estaremos; aunque eso no debería suceder, no creo que suceda pero… podría suceder”, explicó. Y en ese caso, no sería la primera vez que él hiciera algo similar. Durante la crisis de 2008, Buffett puso cinco mil millones de dólares en Goldman Sachs; y en 2011, otros cinco mil millones en Bank of America, para –en ambos casos–contribuir a estabilizar dichas entidades financieras.

¿Cómo afectaron al mundo cripto las quiebras de bancos de Estados Unidos?

Warren Buffett explicó que uno de los problemas más graves es que, según ellos observan, los norteamericanos temen por la seguridad de sus depósitos bancarios. Más allá de sus críticas puntuales a lo laxo de los controles que llevaron a las quiebras de los tres bancos mencionados, Buffett dijo que está convencido que ni la Reserva Federal ni el Congreso de Estados Unidos permitirían que los norteamericanos pierdan “un solo dólar depositado en un banco estadounidense”.

EI/ff