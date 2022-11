Los 10 multimillonarios que aumentaron su fortuna en octubre

Octubre fue un mes espeluznante para la mayoría de inversores que ven cómo sus apuestas y ganancias se ven afectadas por la crisis financiera que, perjudica a los principales mercados financieros alrededor del mundo.

Sin embargo, un histórico repunte del mercado de valores que, según Forbes fue el mejor octubre en 46 años, hizo que muchos multimillonarios estadounidenses terminaran el mes pasado siendo más ricos que en septiembre.

Las fortunas de 26 multimillonarios estadounidenses aumentaron en US$ 1.000 millones o más en octubre. Después de haber tocado un mínimo anual en septiembre, el Down Jones de Industriales, que incluye a Apple, Disney y Coca Cola, cerró octubre con una ganancia del 14%, el mejor rendimiento mensual desde 1976. Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 8% y un 4%, respectivamente.

¿Quiénes son los multimillonarios más detestados del mundo?

El que más ganó dólares en octubre fue Larry Ellison, cofundador, presidente y director de tecnología del gigante del software Oracle. Su patrimonio neto estimado aumentó en US$ 16.600 millones, un 19%, y las acciones de Oracle se dispararon un 24%, después de haber tocado fondo a mediados de septiembre tras unos resultados desalentadores y los despidos de agosto.

Le sigue el prestigioso inversor Warren Buffett, cuya empresa Berkshire Hathaway tiene participaciones en valores de primer orden como American Express, Coca-Cola y Chevron, su patrimonio aumentó US$ 8.900 millones (9,4%) en octubre. No obstante, su fortuna neta estimada sigue siendo un 5,3% inferior a la de principios de año.

Otro ganador de octubre fue Phil Knight, el fundador de la empresa de calzado y ropa deportiva con sede en Oregón, Nike. En septiembre, sus acciones cayeron a su nivel más bajo en 20 años, 83 dólares, después de que informara de un enorme exceso de existencias causado por problemas en la cadena de suministro, lo que a su vez redujo la rentabilidad de la empresa. Las acciones repuntaron alrededor de un 9% en octubre, añadiendo US$ 2.900 millones al patrimonio neto de Knight.

Los bloqueos por la pandemia crearon un multimillonario cada 30 horas

Solo dos de los mayores multimillonarios que ganaron dinero en octubre están mejor ahora que a principios de año. Uno de ellos es Thomas Peterffy, fundador y presidente de la plataforma de negociación online Interactive Brokers, que aumento su fortuna un 5,5% en lo que va de año. Las acciones de su empresa se dispararon un 26% en octubre, después de que batiera las previsiones y presentara ingresos récord en el tercer trimestre.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de Ubiquiti Networks, Robert Pera, tiene un valor estimado de US$ 20.100 millones, un 12% más que en enero, ya que la fuerte demanda de dispositivos de red impulsó las acciones de su fabricante de equipos inalámbricos.

La otra cara de la moneda: los que más perdieron en octubre

Hubo muchos peces gordos que tuvieron un mes macabro. Según Forbes, los líderes tecnológicos Mark Zuckerberg y Jeff Bezos vieron caer su fortuna después de que Meta Platforms y Amazon, respectivamente, presentaran unos resultados trimestrales decepcionantes.

Al menos otros cinco multimillonarios perdieron US$ 1.000 millones de dólares o más en octubre, entre ellos Elon Musk (US$ 24.700 millones); la exesposa de Bezos, MacKenzie Scott (US$ -3.100 millones); el rapero convertido en empresario de la moda Kanye West ( US$ 1.600 millones); el cofundador de Meta, Dustin Moskovitz ( US$ 1.600 millones); y el heredero de Estée Lauder, Leonard Lauder (US% 1.100 millones).

Estos son los 10 multimillonarios estadounidenses con fortunas que cotizan en bolsa y que obtuvieron las mayores ganancias el mes pasado. Cabe destacar que la variación del patrimonio neto se refiere al cierre de los mercados del lunes 31 de octubre.

Uno por uno: los multimillonarios y su fuente de riqueza

Larry Ellison

Patrimonio neto: US$ 103.200 millones.

Aumentó en octubre: Aumento US$ 16.600 millones.

Fuente de riqueza: Oracle

Warren Buffett

Patrimonio neto: US$ 102.900 millones.

Aumentó en octubre: US$ 8.900 millones.

Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

Thomas Peterffy

Patrimonio neto: US$ 25.300 millones.

Aumentó en octubre: 4.500 millones.

Jim Walton

Patrimonio neto: US$ 61.000 millones.

Aumentó en octubre: US$ 4.200 millones

Fuente de riqueza: Walmart

Alice Walton

Patrimonio neto: US$58.800 millones.

Aumentó en octubre: aumentó US$ 4.100 millones.

Fuente de riqueza: Walmart

Rob Walton

Patrimonio neto: US$ 59.700 millones.

Aumentó en octubre: US$ 4.100 millones.

Fuente de riqueza: Walmart

Robert Pera

Patrimonio neto: US$ 20.100 millones.

Aumentó en octubre: US$ 3.000 millones.

Fuente de riqueza: Equipos de red inalámbricos

Phil Knight

Patrimonio neto: US$ 37.400 millones.

Cambio en octubre: US$ 2.900 millones.

Fuente de riqueza: Nike

Michael Dell

Patrimonio neto: US$ 49.900 millones.

Aumentó en octubre: US$ 2.700 millones.

Fuente de riqueza: Dell Technologies

Thomas Frist

Patrimonio neto: US$ 18.200 millones.

Aumentó en octubre: US$ 2.300 millones.

Fuente de riqueza: Hospitales

