La pandemia genera un nuevo multimillonario cada 30 horas

Durante la pandemia se creó un nuevo multimillonario cada 30 horas; por cada uno de ellos, casi al mismo ritmo, un millón de personas podrían caer en la pobreza extrema en 2022.

La información se desprende del nuevo informe de Oxfam llamado “Beneficiándose del dolor” que se publicó este lunes 23 de mayo con motivo de la conferencia anual del Foro Económico Mundial en Davos; que reveló que 573 personas se convirtieron en nuevos multimillonarios durante la pandemia, lo que equivale a uno cada 30 horas.

Al momento de publicar el informe, el grupo de Derechos Humanos dijo que a medida que el costo de los bienes esenciales aumenta a su ritmo más rápido en décadas; los multimillonarios en los sectores de alimentos y energía están aumentando sus fortunas en mil millones de dólares cada dos días.

La inequidad entre ricos y pobres se refleja en los resultados escolares

El organismo contabilizó en total 2.668 multimillonarios, 573 más que en 2020, los cuales poseen $12,7 billones, un aumento de $3,78 billones.

De estos, los diez hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que el 40% inferior de la humanidad, 3.100 millones de personas. A su vez, los 20 multimillonarios más ricos valen más que todo el PBI de África subsahariana.

Según Oxfam, un trabajador en el 50% inferior tendría que trabajar durante 112 años para ganar lo que una persona en el 1% superior gana en un solo año.

