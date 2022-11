Mark Zuckerberg se disculpó por despedir a más de 11 mil empleados de Meta

El director ejecutivo de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, dijo que la compañía eliminará más de 11.000 puestos de trabajo en la primera gran ronda de despidos en la historia del gigante de las redes sociales.

Las reducciones, equivalentes a alrededor del 13% de la fuerza laboral, se dieron a conocer el miércoles en un comunicado. La compañía también extenderá su congelamiento de contrataciones hasta el primer trimestre.

“Quiero asumir la responsabilidad de estas decisiones y de cómo llegamos aquí”, dijo Zuckerberg en el comunicado. “Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados”.

La compañía dijo que si bien ocurrirán reducciones en toda la empresa, su equipo de reclutamiento se verá afectado de manera desproporcionada y sus equipos comerciales se reestructurarán “más sustancialmente”. Meta también reducirá su presencia en bienes raíces, revisará su gasto en infraestructura y hará la transición de algunos empleados a escritorio compartido, y se esperan más anuncios de reducción de costos en los próximos meses.

Meta, cuyas acciones se han desplomado un 71% este año, está tomando medidas para reducir costos luego de varios trimestres de ganancias decepcionantes y una caída en los ingresos. La reducción, la más drástica de la compañía desde la fundación de Facebook en 2004, refleja una fuerte desaceleración en el mercado de la publicidad digital, una economía que se tambalea al borde de la recesión y la inversión multimillonaria de Zuckerberg en un impulso especulativo de realidad virtual llamado metaverso.

Las acciones de Meta se desplomaron un 71% este año.

Zuckerberg dijo en el comunicado que había anticipado que el aumento en el comercio electrónico y el tráfico web desde el comienzo de los confinamientos por covid-19 serían parte de una aceleración permanente. “Pero la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales publicitarias han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo esperado. Me equivoqué”, aseguró.

Zuckerberg había advertido a los empleados a fines de septiembre que Meta tenía la intención de recortar gastos y reestructurar equipos para adaptarse a un mercado cambiante. La empresa con sede en Menlo Park, California, que también es propietaria de Instagram y WhatsApp, implementó un congelamiento de contrataciones, y el director ejecutivo dijo en ese momento que Meta esperaba que la plantilla fuera menor en 2023 que este año.

¿Por qué se desploman las acciones de Facebook?

“Obviamente, este es un modo diferente al que estamos acostumbrados a operar”, dijo Zuckerberg en una sesión de preguntas y respuestas con los empleados en septiembre, en la que agregó: “Durante los primeros 18 años de la compañía, básicamente crecimos rápidamente todos los años, y luego, más recientemente, nuestros ingresos se mantuvieron planos o ligeramente bajos por primera vez. Así que tenemos que adaptarnos”.

Zuckerberg ha estado pidiendo paciencia a los inversionistas mientras invierte miles de millones en su visión de la próxima gran plataforma informática después de los teléfonos móviles: el metaverso, una colección de mundos digitales a los que se accede a través de dispositivos virtuales y de realidad aumentada. El esfuerzo requiere una inversión intensiva en hardware e investigación que puede no dar sus frutos dentro de muchos años.

Meta también reducirá su presencia en bienes raíces.

Mientras tanto, el crecimiento de la red social emblemática Facebook se ha ido estancando. La compañía trabaja actualmente para acelerarlo y continuar agregando usuarios a la aplicación para compartir fotos Instagram, experimentando con un algoritmo más basado en intereses y videos cortos llamados Reels.

Las reducciones de Meta surgen tras recortes en muchas otras importantes empresas de tecnología. El fabricante de software corporativo Salesforce Inc. dijo el martes que despidió a cientos de trabajadores de los equipos de ventas, mientras que Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet inc. todos han ralentizado o pausado las contrataciones.

Snap Inc., matriz de la aplicación rival Snapchat, también está reduciéndose y dijo en agosto que eliminaría el 20% de su fuerza laboral.

Twitter Inc. la semana pasada eliminó aproximadamente el 50% de su fuerza laboral luego de su venta al multimillonario Elon Musk. Musk dijo que los despidos eran necesarios para frenar las pérdidas en la red social. Más tarde pidió a algunos trabajadores despedidos que regresaran.