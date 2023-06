Bryan Cranston, de 'Breaking Bad' a 'breaking life': lejos de los sets y las redes sociales

Bryan Cranston está en la pantalla grande con Asteroid City, que estrenó en el Festival de Cannes; y en la pantalla chica, otra vez con Breaking Bad, que se relanzó por los quince años de la serie.

Bryan Cranston y Robin Dearden: un matrimonio de 34 años.

Pero en la vida real, Bryan Cranston está en modo “breaking life”. Y no porque haya tomado una decisión terminal sobre su vida, pero sí sobre su carrera como actor y empresario. El protagonista de Breaking Bad y Asteroid City, entre otros títulos, se planteó un receso laboral que incluye la venta de su productora y de parte de Dos Hombres, la marca de mezcal que tiene en sociedad con Aaron Paul, coprotagonisa de Breaking Bad.

Cranston quiere reformular cómo encarar nuevos personajes.

Aunque le faltan tres años para cumplir 70, el actor quiere llegar liviano de ciertas obligaciones para concentrarse en su familia, sobre todo con Robin Dearden, su mujer desde hace 34 años. “Mi esposa y yo hemos hecho terapia juntos desde antes de casarnos”, dijo Bryan Cranston a la revista GQ. “Amo a mi esposa y queremos llegar juntos hasta el final, pero quiero hacerlo de una manera sana. Es decir, no quiero que estemos juntos sólo por estar con alguien, o por no estar solo. No me gustaría llegar a esa situación de entrar juntos a un restaurante y sentarnos a la mesa sin tener ganas de hablarnos”, expresó.

Aaron Paul y Bryan Cranston: de Breaking Bad a socios en el mezcal Dos Hombres.

Este “cambio de paradigma” como lo llama Cranston, duraría no menos de seis meses. También implica un cambio de geografía: dejaría Estados Unidos para mudarse a Francia, a un pueblo del que muchos datos prefiere no dar para que esa estancia sea como lo imagina. “Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (Dearden) de una forma diferente a lo que fueron estos últimos 25 años. Esto es, que ella no sea la esposa de una celebridad, sino que ambos vivamos como un matrimonio que se ama, que tiene nuevos proyectos, objetivos y esperanzas”, escribió Cranston en Instagram.

Un pueblo de Francia sería el lugar elegido por Bryan Cranston para pasar su tiempo sabático

Este impasse, para Bryan Cranston, es también un reseteo de su carrera. “Siento que me estoy quedando sin ideas nueva sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen”, expresó el actor. “Por eso, aventurarme en una experiencia de vida más amplia, diferente, es una oportunidad de indagar sobre mí mismo, y de prepararme para cualquier papel que se me ofrezca de una manera más auténtica", afirmó.

En esa búsqueda personal y como pareja, Bryan Cranston se imagina en ese pueblo del que no da datos, aprendiendo una lengua diferente, su gastronomía, y hasta dedicarse también a la jardinería. Y nada de sentarse a leer guiones junto a la chimenea, sino en todo caso, dijo el actor, "a releer Las aventuras de Huckleberry Finn o Moby Dick, para generar nuevos temas de los que hablar durante la cena”. También “una vez que termine algunos asuntos que me quedan pendientes, en esta futura pausa que planeo, me desconectaré de las redes sociales”.

