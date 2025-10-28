En qué quedaron los cambios del Gabinete presidencial tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y se refirió al escenario político tras las elecciones del domingo y la asunción de Pablo Quirno como nuevo canciller, además de los cambios en “stand by” para el Gabinete de Javier Milei.

“Hoy se prepara la Casa Rosada para la asunción de un nuevo ministro, va a ser por la tarde, a las cinco de la tarde, Pablo Quirno asumirá como nuevo canciller, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina”, explicó Alejandro Gomel.

El impacto de las elecciones sobre los cambios en el gabinete

Según desarrolló, el cambio en la Cancillería es el único movimiento confirmado hasta el momento. “Toda una paradoja que ha dejado las elecciones del domingo, donde teníamos hasta el viernes dos salidas confirmadas por los propios protagonistas del gabinete y muchísimos cambios que iban a suceder durante esta semana. Bueno, todo cambió a partir del domingo”, describió.

Gomel recordó que Gerardo Werthein oficializó su renuncia antes de los comicios: “Gerardo Werthein pegó el portazo, mandó la renuncia de manera oficial, para algunos incluso apurado. ¿Qué hubiera sucedido si Werthein esperaba hasta el lunes para presentar su renuncia? Tal vez todavía era canciller en el día de hoy”.

La renuncia de Mariano Cúneo Libarona en revisión

Respecto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló: “El ministro presentó su renuncia verbal y la confirmó incluso on the record, con distintos medios gráficos, dijo ‘estoy afuera, quiero estar tranquilo, me voy contento’. Llamó la atención verlo el domingo por la noche en el búnker, en el Hotel Libertador, en el búnker oficialista de La Libertad Avanza, y ahora su renuncia quedó stand by”.

El presidente Javier Milei, según comentó el periodista, no prevé nuevos cambios antes de fin de año: “Dijo el propio Presidente, no tengo apuro, en diciembre se relanza el Gobierno, cambia la cámara de Diputados, cambia la composición del Senado también, y ahí sí serían todos los cambios de gabinete que viene prometiendo el propio Presidente”.

Sobre la estrategia del Gobierno tras el triunfo electoral, aseguró que en Casa Rosada “hay un compromiso del Presidente principalmente con su principal aliado, con Estados Unidos, en cuanto a llevar adelante una serie de reformas de las que se viene hablando y mucho”.