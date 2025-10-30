El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno afirmó este miércoles que “lo más probable es que vaya preso”, tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes dos condenas contra él que implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, y que incluyen además la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

“Lo más probable es que vaya preso”, dijo Moreno y remarcó que la información proviene de fuentes políticas “de máximo conocimiento” que le advirtieron sobre la posibilidad de una orden de detención en su contra.

“La información me la da la política… dirigentes de mi máximo conocimiento, con los que hablé. No corresponde decir quiénes, pero tienen amplio conocimiento político. Existe la posibilidad de que ordenen mi detención próximamente”, sostuvo el dirigente peronista en declaraciones radiales.

El exfuncionario kirchnerista detalló además que mantuvo un diálogo reciente con Máximo Kirchner, con quien conversó “de política, de futuro y de lo que hay que hacer”, y mencionó que el próximo martes hay un almuerzo al que espera poder asistir.

Asimismo, Moreno reveló que recibió un mensaje del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, gesto que dijo valorar “más allá de las diferencias políticas”. “Con Cristina no hablé”, aclaró el exsecretario de Comercio Interior.

En otro tramo de la entrevista, coincidió con el dirigente social Juan Grabois, al afirmar: “Si el Papa estuviese vivo, esto no pasaba…”, en alusión a Francisco, la situación política actual y a las tensiones internas dentro del peronismo.

Tras el fallo, Moreno se mostró tranquilo en las primeras declaraciones públicas que hizo. “Acaba de salir el fallo de la CSJN. Estaba en suspenso la sentencia. Vamos a cumplir, desde ya, a rajatabla lo que disponga el juez. Desde el viernes sabíamos que esta situación se venía”, afirmó Moreno el martes en su programa de radio.

“Las decisiones fueron siempre tomadas como hay que tomarlas” señaló y agregó: “Siempre se entra y se sale cantando la marcha”. Asimismo, el exfuncionario anticipó que “va a cumplir la condena”.

Grabois denunció proscripción política contra Moreno

El diputado electo Juan Grabois rechazó la pena de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra el exfuncionario de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y vinculó la decisión de los jueces a inclinaciones políticas.

“La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años”, cuestionó Grabois a través de un comunicado en X, en referencia a la condena contra la exmandataria, también presa e inhabilitada.

“En Argentina no hay estado de derecho, las elecciones se realizan bajo amenaza, el Ministerio de Economía lo maneja un fondo de inversión y la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria. A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia”, agregó en la misma publicación Grabois.

