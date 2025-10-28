Juan Grabois admitió que votar a Milei por miedo a un "caos" financiero fue un "buen razonamiento"

Luego de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales, con el 40,66% de los votos, Juan Grabois sostuvo que quienes votaron a favor de Javier Milei por miedo al “quilombo financiero” que podría provocar la derrota del oficialismo hicieron un “buen razonamiento”. Sin embargo, advirtió que esa decisión “se va a volver mucho peor” en el mediano plazo.

En una entrevista en el canal de streaming Carnaval, el diputado electo por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se refirió a los resultados de los comicios celebrados el domingo pasado en todo el país. En particular, fue consultado sobre las razones por las que “la gente votó sabiendo que hay hechos de corrupción”, luego de que el Gobierno quedara envuelto en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos entre el legislador libertario José Luis Espert y el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Javier Milei, eufórico con su hermana Karina: "Fue la única que creyó que podíamos ganar"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Grabois, en el país existe “un piso histórico del 30% de gorilas” que “votaron la cara de la representación de la narcopolítica”, en referencia a la presencia de Espert en la boleta bonaerense tras su renuncia a la candidatura. “El gorila te vota cualquier cosa por la tirria que tiene contra los negros, contra los cabecitas. Ese es el núcleo duro gorila. De hecho, esos son los votos de (Mauricio) Macri”, sostuvo el dirigente social.

Pero el legislador electo también admitió que un sector de la población no votó al partido libertario “por antiperonismo”, sino porque “lo extorsionó” el presidente norteamericano Donald Trump. En este sentido, Grabois señaló que fue un “buen razonamiento” apoyar al oficialismo nacional ante el temor de que ocurriera “un quilombo financiero grande” después de las elecciones.

“El que dijo: ‘Yo me quiero levantar hoy más o menos igual a como estoy hoy’, hizo un buen razonamiento, tiene razón. El problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmó.

En ese sentido, el referente de Patria Grande advirtió que esa “buena decisión” de apoyar al Gobierno en las urnas para evitar un desequilibrio económico en el corto plazo “se va a volver mucho peor” dentro de seis meses. “La cuenta de la tarjeta de crédito cada vez es peor porque vos seguís tarjeteando. En un momento, el pago mínimo no se puede hacer más, no tengo una tarjeta para retarjetear y explota todo”, ilustró.

Axel Kicillof acusó a Donald Trump de torcer los comicios: "Fue una extorsión, amenazaron con hundir el país"

Además, Grabois rechazó las declaraciones de Trump sobre la victoria de LLA, quien celebró que las elecciones le hicieran ganar “mucho dinero” a Estados Unidos porque “subieron los bonos”. “Hoy salió el presidente norteamericano a decir: ‘Ganamos mucha plata con las elecciones de Argentina’. Vienen a timbear con la democracia argentina y no estoy de acuerdo con eso”, remarcó.

“Si Milei trajo algo interesante a la Argentina es que en este territorio se toman pocas decisiones, y las que se toman, se deciden en Washington. Hay un escaso margen de soberanía. Acá hay un poder por encima de nuestra democracia, porque a Scott Bessent y a Donald Trump no los votamos los argentinos”, criticó Grabois.

TV/ff