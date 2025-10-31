En el marco de la interna libertaria, la victoria nacional del 26 de octubre dejó a Karina Milei en una renovada posición de poder, y una de las manifestaciones más contundentes de esa situación es la llegada a la Jefatura de Gabinete del vocero y actual legislador porteño electo Manuel Adorni. Se trata de una movida de enorme gravitación en el seno interno del Gobierno, especialmente en el marco del "Triángulo de Hierro", porque ese ascenso de Adorni clausura las versiones previas a la elección del 26 de octubre que señalaban al asesor Santiago Caputo como posible reemplazante de Guillermo Francos.

Luego que se conociera la renuncia de Francos este viernes por la noche, y que desde la cuenta Oficina del Presidente se anunciara el nombramiento de Adorni, el todavía vocero presidencial posteó en redes un mensaje en que "agradeció profundamente" a Milei y a su hermana Karina, "por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad".

"Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", indicó Adorni en su cuenta de X, remarcando "asimismo quiero agradecer a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera".

"Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente", destacó el funcionario, para agregar "que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen". Como es habitual en sus mensajes, lo cerró con la palabra "Fin".

Además de vocero presidencial, Adorni fue la cara de la campaña porteña de la elección que ganó LLA cuando las encuestas indicaban que ganaría Santoro, y ahora, como nuevo jefe de Gabinete, pasará a ocupar posiciones cada vez más altas en el elenco libertario

Noticia en desarrollo...

