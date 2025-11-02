El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso el dedo en la llaga este domingo al valorar la gestión de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. "Los acuerdos y las cuestiones no se solucionaban y no era por falta de voluntad, sino porque se priorizaban otras cosas", destacó. Y detalló a qué se refería: "Luego (de los acuerdos sellados por Francos), desde el ministerio de Economía no se autorizaba el financiamiento".

El referente del peronismo del NOA demandó mayor poder de resolución al jefe de Gabinete entrante, el vocero presidencial Manuel Adorni, quien asumirá su nuevo rol este miércoles. "Tiene que ver con el equipo. Si un jefe de Gabinete no tiene poder de decisión con los ministros... Necesitamos interlocutores que tomen decisiones sin esperar la autorización de otros ministros", aseguró.

Gustavo Sáenz criticó a Mauricio Macri por sus comentarios a favor de Francos

El mandatario también aprovechó para polemizar con el expresidente Mauricio Macri, quien criticó la salida de Francos del Gobierno y su reemplazo por Adorni. "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia", había expresado este sábado en redes sociales, después de una cena con el presidente Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Y ahora?

Sáenz se metió en la interna oficialista al responderle a Macri. "Lo que tiene que tener el Presidente es interlocutores válidos con los gobernadores, no con expresidentes", dijo, en un ataque directo. Y retrucó: "A él (Macri) muy bien no le ha ido con su gestión".

El reclamo de Sáenz: que bajen los fondos

A principios de octubre, Sáenz había hecho una guitarreada en Plaza de Mayo para lograr una reunión con Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo. En esa ocasión, había declarado: “No fui a hacerles de Romeo y Julieta y que bajen a recibirme: que bajen los fondos. Fui a hacer escuchar al norte y a que sepan que el Gobierno no me está cumpliendo”.

Y agregó también: “He hecho todos los deberes. Necesitamos crecimiento y yo no voy a parar de hacer lo que tengo que hacer para que me escuchen y lograr hacer crecer a Salta”.

Ruptura en el bloque PRO: 7 diputados se sumaron a La Libertad Avanza

El gobernador de Salta, quien está enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo, dijo esta semana en declaraciones televisivas que "no le preocupa" que Estados Unidos ayude a la Argentina, y desestimó el pensamiento de "patria o colonia". Estas nuevas declaraciones se suman a la línea de solicitar priorizar las conexiones que, tal como le reclamó a Adorni, tengan "poder de decisión".

MB/DCQ