Carbap aseguró que es la Legislatura la que debe definir el esquema impositivo y evitar conceder “poderes especiales” a Kicillof

Productores nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazaron la posibilidad de que la Legislatura bonaerense, que discute el próximo presupuesto provincial, conceda facultades especiales al gobierno de Axel Kicillof para incrementar impuestos o imponer cuotas suplementarias a las ya establecidas.

Al respecto, el secretario de Carbap, Pablo Ginestet, dejó en claro que no debe dársele al gobierno provincial la potestad de imponer cambios en los esquemas impositivos, o bien aumentar las alícuotas o fijar cuotas extras, tal como sucedió este año.

Ginestet sostuvo que, en el marco de la discusión de la Ley Fiscal, que establece el presupuesto para 2026, los legisladores provinciales no deben otorgarle facultades especiales al Poder Ejecutivo y a las autoridades impositivas de ARBA, para imponer cambios en el esquema impositivo con la potestad de decidir incrementos y ajustes en impuestos; así como tampoco la imposición de cuotas suplementarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La Legislatura no tiene que dar esos superpoderes, por llamarlo de alguna manera, al gobernador. Allí tienen que hacerse cargo del tema y si hay que hacer un revalúo lo tienen que discutir en la propia cámara y que se haga esto según los procedimientos que haya que hacer”.

Por otro lado, el secretario consideró que “lo de la quinta cuota del Inmobiliario Rural, fue algo que estaba incluido en el presupuesto que se votó en el 2024, y que Kicillof hábilmente prorrogó. La discusión es si el gobernador tiene la facultad de prorrogar esa quinta cuota. Hay artículos que le daban esa potestad, pero era por un año. No se pueden auto prorrogar poderes especiales que la Legislatura dio por un año al Ejecutivo provincial. Eso está mal visto”.

Inundaciones

Con cerca de 6 millones de hectáreas afectadas por excesos hídricos y más de 2 millones directamente inundadas o anegadas en Buenos Aires, Ginestet consideró que los próximos diez días serán claves para cumplir con la realización de tareas previas a la próxima siembra. En este sentido, un relevamiento realizado por la entidad rural calcula que 1,5 millones de hectáreas están en severo riesgo de quedar fuera de la próxima campaña por esta situación, lo que se traduciría en pérdidas estimadas en US$ 2.000 millones.

“Hay alrededor de 2 millones de hectáreas seriamente inundadas en la zona centro de la provincia y van a quedar prácticamente sin poder hacer un cultivo: no se van a poder trabajar en febrero y deberán quedar hasta octubre o noviembre de 2026 sin sembrar”, indicó.

No obstante, espera que la situación “vaya mejorando de a poco porque los días son más largos, hace un poco más de calor y no hemos tenido lluvias importantes en estos días. Esto hace que mínimamente haya una mejora, pero estamos a tiro de cualquier lluvia y volvamos para atrás”.

Finalmente, expresó que “dependemos ahora de que haya o no lluvias importantes, las que se dan en esta época, y supuestamente los productores tenemos diez días por delante de una buena ventana de siembra, donde se espera que la situación mejore. Puede ser que en algunos lugares se puedan llevar adelante algunas tareas” en los campos afectados con exceso hídrico.

DCQ