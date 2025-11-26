PBA aplicará una alícuota del 9% de ingresos brutos: “Podría impactar en las rentas de títulos públicos que tienen en cartera los bancos”

El economista, Alberto Barros, en comunicación con Canal E, analizó el nuevo impuesto que la provincia de Buenos Aires busca aplicar sobre los títulos emitidos por Nación y explicó su alcance, su impacto real y las consecuencias que podría traer sobre bancos, empresas e inversores particulares.

Alberto Barros describió el núcleo de la medida: “Es ponerle la alícuota de ingresos brutos a los títulos emitidos por Nación, y en general es por todos los organismos que no sean de la provincia de Buenos Aires”. Según desarrolló, esto implica que también podrían estar alcanzadas las emisiones de otras provincias, dependiendo del domicilio fiscal de las entidades que las tengan en cartera.

Dónde impacta la medida

Asimismo, detalló que el impuesto recae principalmente sobre las entidades con presencia en territorio bonaerense: “Impacta en todos los bancos que tienen sucursales en la provincia de Buenos Aires, o son evidentemente de la provincia de Buenos Aires”. Sobre la misma línea, resaltó: “Podrían impactar casi un 50% de las rentas de títulos públicos que tienen en cartera todos los bancos”.

Barros explicó que el Banco Provincia podría obtener una excepción, pero dejó en claro que, si eso no ocurre, también pagaría el impuesto: “El Banco Provincia va a pagar por todos los ingresos que tenga de títulos públicos, porque tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires”.

Para entidades con presencia en varias jurisdicciones, como el Banco Nación, el cálculo será proporcional: “Va a tener una alícuota que será del 35% general y del 9%, que es la alícuota que están implementando”.

El entrevistado también aclaró que no grava capital: “La amortización es capital. Uno no puede ponerle impuestos sobre la amortización. Es sobre lo que uno gana de la inversión en ese título”. Y precisó desde cuándo corre: “Todo lo que se devengue a partir de la fecha en que está vigente la ley, eso estaría alcanzado”.

Además, comparó el mecanismo con otros existentes: “Es como la retención del CDR directo que te retiene directamente, acá directamente, cuando te paguen la renta va a haber un 9% que va a ir destinado a la provincia de Buenos Aires”.