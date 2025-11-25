Pablo Das Neves: “Es muy probable que el Gobierno llegue al superávit del 1.6%”

En diálogo con Canal E, Pablo Das Neves, economista, sostuvo que la estrategia del Gobierno solo será viable si logra controlar el gasto y equilibrar el tipo de cambio.

El Gobierno celebró haber alcanzado un superávit fiscal en octubre y perfilarse para cumplir la meta anual acordada con el FMI. Sobre este avance, el economista Das Neves aseguró que la administración mantiene su compromiso de disciplina presupuestaria. “El Gobierno ha manifestado que el superávit es una de las banderas que no piensa bajar”, afirmó al analizar la dinámica fiscal reciente.

Das Neves destacó que se evitó la emisión y que se contuvo la expansión del gasto, lo que permitió cerrar octubre con un superávit equivalente al 1,4% del PBI. Según explicó, el Ejecutivo se había autoimpuesto llegar a fin de año con un 1,6%, por encima del 1,3% requerido por el FMI. “Es muy probable que llegue al superávit del 1.6%”, dijo, aunque advirtió que noviembre y diciembre son meses con fuerte presión presupuestaria por pagos como el aguinaldo.

Ajuste fiscal y la estrategia para sostenerlo

El economista señaló que el Gobierno enfrenta un desafío adicional: sostener el superávit sin ingresos extraordinarios, como ocurrió el año anterior con el blanqueo. “La reducción de la planta del Estado ayuda”, sostuvo, pero alertó que la sostenibilidad dependerá de mayores ajustes y de mantener señales claras al mercado.

En ese sentido, remarcó que para la administración actual el superávit es la condición principal sobre la cual se apoya su programa económico. “Una vez que vos tenés el superávit en las cuentas fiscales, todo lo demás es más fácil”, explicó, al referirse a la posibilidad de fortalecer la confianza y así rolear la deuda futura.

Sobre los próximos compromisos, Das Neves recordó que el 9 de enero se concentran los vencimientos más exigentes de bonos soberanos, un punto crítico para el financiamiento. Sin embargo, consideró que las perspectivas mejoraron tras las elecciones, ya que el riesgo país cayó de 1.200–1.300 puntos a cerca de 600. “Argentina todavía tiene margen para seguir bajando su costo de financiamiento”, sostuvo.

Actividad económica y el desafío PyME

Consultado sobre la reactivación económica, Das Neves planteó que la economía opera “a dos velocidades”: sectores como energía, petróleo y minería crecen con fuerza, mientras que consumo y construcción continúan debilitados. Las PyMEs, dijo, siguen siendo las más afectadas.

Consideró que las reformas laboral y tributaria pueden aportar dinamismo, pero subrayó la importancia del tipo de cambio en la competitividad de los sectores exportadores. Según explicó, muchas industrias tienen ingresos en dólares planchados y costos internos altos, lo que limita su actividad. Estimó que una corrección cambiaria podría dar origen a un “círculo virtuoso” hacia 2026.

